El pacto secreto del plantel y Guede previo al partido, y nuevas pifias a Paolo: lo que no se vio del 1-0 de Alianza que duerme puntero, pero no convence

No fue hasta el minuto 31 que, tras una pelota parada, Renzo Garcés fue el encargado de abrir el marcador y reveló aquella conversación del vestuario en un gesto: el abrazo colectivo con todos sus compañeros e ir a buscar incluso a los suplentes para darles la mano. Ya desde antes del inicio del partido, este había sido un detalle conversado como gesto para demostrar la unión del equipo y, sobre todo, el respaldo al cuestionado Guede.

Por su parte, el entrenador no los aturdía con las habituales indicaciones reiterativas de otros partidos. Permanecía en cuclillas y, pese a su pasividad, su cara de preocupación revelaba que no estaba frente al partido que había imaginado. Alianza Lima ganaba 1-0 pero no se sentía suficiente ni para los jugadores ni para los hinchas.

En la segunda parte, ante un Alianza Lima más flojo que en la primera parte, los hinchas se encontraban enojados en las cuatro tribunas.

Federico Girotti volvió a mostrar su ira ante una decisión del técnico Guede. (Giancarlo Ávila / GEC)

Al momento de hacer el último cambio, Federico Girotti fue otro de los impacientes. El argentino, al notar que no iba a sumar minutos, pateó un tomatodo ubicado en la zona técnica con mucho enojo.

Finalmente, con el marcador de 1-0 arriba, el cuadro íntimo no supo de celebraciones. Parecía no haber sido suficiente y las cuatro tribunas los abuchearon y pifearon.

En la conferencia de prensa, Guede se mostró histérico con la prensa. “Jugando tan mal como dicen, quedamos eliminados con un penal errado y la figura del partido fue el arquero de ellos, y un penal que me genera muchas dudas”, se defendió.