‘El partido de US$6 millones’ y la primera gran final para Guede: las razones que hacen urgente la clasificación de Alianza ante 2 de Mayo en la Libertadores

Tras el 1-0 inesperado en Paraguay, el primer quiebre puede darse si es que en Matute hoy no hay remontada. Y es que el fracaso no solo sería deportivo, sino que también implicaría un nocaut al bolsillo blanquiazul. ¿Puede un partido valer tres puntos y más de seis millones de dólares?

En perspectiva, sí. En 18 partidos -cifra récord- disputados a nivel internacional entre Sudamericana y Libertadores, Alianza Lima con Gorosito recaudó solo en premios de Conmebol un total de 6 millones 630 mil dólares.

Esta cifra, brutal para cualquier equipo salvo que sea brasileño, fue resultado de su paso en la Libertadores desde la Fase 1 hasta la fase de grupos. Un trayecto en el que no solo sumó millones, sino que además significó una lavada de cara espectacular respecto a sus malas actuaciones de los últimos años: el triunfo en cancha de Boca fue, quizá, el éxito mayor y además resultado más histórico.

Luego pasó playoffs de Sudamericana y ahí también fue letal e histórico al cerrar una gran clasificación ante el Gremio de Mano Menezes. Con Gorosito, aunque en el medio local hubo resultados que terminaron dejándolo sin piso, a nivel internacional se consolidó una campaña épica.

La presión sobre Alianza

Tras el campañón internacional y la debacle en el torneo local, Alianza Lima decidió hacer un giro de timón en la conducción y apostó por las disciplina de Pablo Guede.

No solo eso. Además, sumó refuerzos de élite para el medio local y con calificación de competitivos para la copa. Girotti fue la gran apuesta en el ataque, mientras que cerró el mercado con Luis Advíncula, proveniente de Boca Juniors, nada menos. A eso hay que agregarle que rompió el mercado con el fichaje de Jairo Vélez, proveniente del archirrival Universitario.

Por si fuera poco sumo a Luis Ramos y Esteban Paez, ambos de trayectoria y nivel selección. Mateo Antoni, campeón mundial sub 20 con Uruguay, fue el refuerzo en la zaga.

Con todo ese arsenal de millones y apellidos, la expectativa creció positivamente: era una obligación una campaña decente a nivel copa y la pelea por el título local. Sin embargo, el 1-0 en contra en Paraguay ante el sencillo 2 de Mayo, que jugaba por primera vez un partido de Libertadores, puso en jaque el proyecto.

La urgente revancha

Es cierto, es muy probable que Alianza Lima gane este miércoles y avance a la segunda fase de la Libertadores. Pero avanzar con susto cuando antes se avanzó con jerarquía parece más un retroceso.

Peor aún si en el último partido se ganó sufriendo en Matute a un discreto Comerciantes Unidos. Las lesiones y el escándalo de supuesto delito sexual en el que están incluidos tres futbolistas ya separados de la institución, puede que influyan en el rendimiento, pero la urgencia por el éxito en Alianza no espera.

Premios por fase en Libertadores

Fase Premio en dólares Fase 1 400 mil Fase 2 500 mil Fase 3 600 mil Fase de grupo 3 millones

Los ingresos, un trofeo clave

Solo por acceder a la fase 1 de la Libertadores, Alianza Lima se embolsará 400 mil dólares. De avanzar a fase 2, recibirá 500 mil dólares más. Y de vencer a Sporting Cristal y llegar a la fase 3 obtendrá un ingreso de 600 mil dólares.

En el 2025 recaudó un total de 4 millones 830 mil dólares en la Copa Libertadores, tras avanzar las tres primeras fase y llegar a fase de grupo, donde se le asignó un premio de 3 millones.

Premios fases finales

Fase Premio Por partido ganado en grupo 330 mil Octavos de final 1 millón 250 mil Cuartos de final 1 millón 700 mil Semifinal 2 millones 300 mil Subcampeón 7 millones Campeón 24 millones

Luego, en Copa Sudamericana recaudó 1 millón 800 mil dólares, dando una suma total de 6 millones 630 mil dólares. Hoy, solo ha asegurado 400 mil dólares de ese monto total del 2025. El negocio, por supuesto, es llegar a fase grupos de Libertadores. Si Alianza no llega, el golpe económico será de 10 millones de soles, es decir: lo mismo que costaron sus refuerzos.

A esto hay que sumarle que en fase de grupo hay un bono extra por partido ganado que es de 330 mil dólares. Es decir, solo por ganar el 50% de los partidos (se juegan 6 en fase de grupo), un club se asegura un ingreso de 990 mil dólares.

