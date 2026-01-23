“El partido se juega”, la posición de la productora, cómo altera la llegada de Messi y los cambios en Matute para ir a la Noche Blanquiazul ante Inter Miami

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“El partido se juega”, la posición de la productora, cómo altera la llegada de Messi y los cambios en Matute para ir a la Noche Blanquiazul ante Inter MiamiResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, empresa responsable de traer a Lionel Messi para la Noche Blanquiazul, se enteró de la noticia a las 11:11 a.m. a través de un mensaje de WhatsApp. A esa hora, del último jueves, la mayoría de los medios peruanos ya habían replicado la información que propagó, quizá dos o tres horas antes, el programa argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24, donde daban cuenta de una denuncia contra tres jugadores de Alianza Lima por presunto abuso sexual a una mujer de 22 años.