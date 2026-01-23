“El partido se juega”, la posición de la productora, cómo altera la llegada de Messi y los cambios en Matute para ir a la Noche Blanquiazul ante Inter Miami

La acusación, que involucra según el medio a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, se convirtió inmediatamente en el tema del día. Un terremoto que remeció Alianza Lima y puso en jaque, por unas horas, a la productora responsable de llevar a cabo el amistoso entre el cuadro blanquiazul y el Inter de Miami como parte de la denominada Noche Blanquiazul 2026.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Los teléfonos empezaron a sonar los mensajes de texto congestionaron los chats de todos los responsables. Hubo, en primer lugar, una consulta diplomática al club para entender mejor el contexto y luego, la pregunta del millón: ¿el hecho pone en duda el partido de exhibición contra Inter Miami y con ello, la llegada de Lionel Messi a Lima?

“El partido no se para”, fue el primer mensaje de André Prada a las 12:19 de la tarde, poco más de una hora después de tomar conocimiento de los incidentes. Casi seis horas después, y luego de corroborar con sus pares de producción responsables de la gira que implica también Ecuador y Colombia, un nuevo mensaje llegó por insistencia: “El partido se juega”.

Alianza Lima separó de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco del plantel, tras la denuncia presentada en Argentina. (Foto: Alianza Lima)

Aunque la venta de entradas no alcanza todavía el nivel de demanda esperado pese a la reducción de hasta 40% en los precios y la reputación del evento se ve de todas maneras afectada, por parte de la productora el evento sigue en pie.

El plan de Inter Miami

La otra posición trascendental es la del Inter Miami. El club por ahora no ha emitido ningún comunicado ni publicación sobre la situación, sin embargo desde la MLS el jueves por la tarde se ratificó el cronograma de viaje de los amistosos del cuadro liderado por Lionel Messi y que como primera parada tiene a Lima.

Por ahora, el Inter Miami mantiene el plan de aterrizar en Lima hoy viernes por la tarde/noche e instalarse en un hotel bajo las más altas medidas de seguridad, posiblemente en Miraflores o San Isidro.

Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano, fueron separados del equipo.

Lo que sí podría alterar la rutina pauteada para las menos de 40 horas que el club de la MLS pasará en nuestra capital es la decisión del club de modificar la hora del partido. Y es que aunque inicialmente el duelo se jugaría 8 de la noche, habría la intención de moverlo a las 5 de la tarde.

En su última visita, en enero del 2025, el plantel de Inter Miami se hospedó en el Swissotel, lugar de donde no salió salvo para transportarse al estadio el día del amistoso. Esta vez la idea sería similar. Cero contacto con la prensa y ningún acercamiento a hinchas o aficionados, ni en el hotel ni en el estadio.

Los planes de Alianza Lima

Desde tienda íntima, al menos hasta la noche del jueves, no había planes de cancelar la Noche Blanquiazul pese al escándalo mediático producto de la denuncia por presunto abuso sexual contra los futbolistas Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Según pudo conocer este Diario, Alianza Lima sí evalúa modificar el horario del partido para las 5 de la tarde y ya no para las 8 de la noche. ¿Los motivos?

Ante la tensión creciente entre la barra y el club por la denuncia, que decantó en una visita violenta de la barra a las instalaciones de Matute este jueves, la sugerencia desde la Policía Nacional habría sido adelantar el horacio para que ya no coincida con la Noche Crema, que también se jugará este sábado desde las 8 de la noche.

La otra razón es que al trasladar el partido a un horario con luz natural, la policía y los efectivos de seguridad tendrán mayor rango de acción y visibilidad ante posibles hechos delictivos o intentos de violencia que puedan generarse. Esto además, brindará mayor sensación de seguridad a los aficionados que pretenden ir al partido.

Comunicado oficial para la Noche Blanquiazul 2026 | Foto: SoundMusic

Finalmente, tras varias horas de conversación con todos los involucrados en la Noche Blanquiazul, se concluyó que el partido se juegue 5:00 p.m. Además, la directiva íntima decidió cancelar la presentación tradicional que se realizaba antes del partido, en la que cada jugador desfilaba para recibir -en medio de aplausos y juegos artificiales- el cariño del hincha. Posiblemente, tampoco se realice ya ningún otro show programado más allá del partido.

Con los cambios que Alianza Lima realizará en la Noche Blanquiazul, se espera que las garantías por parte de la Policía Nacional se mantengan. Recién hoy por la mañana hay programada una reunión con la Municipalidad de La Victoria para resolver el detalle del plan de seguridad vial que involucra además una coordinación máxima con los municipios de Ate y La Molina (por la Noche Crema).