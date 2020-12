Conforme a los criterios de Saber más

Un comunicado de cinco renglones, el último con la firma de la Gerencia General, fue la forma en que Alianza Lima se despidió de Carlos Ascues, Joazhiño Arroé y Francisco Duclós. Sin las gracias por sus servicios o éxitos para el futuro, algo típico en estos anuncios, se confirmó que ninguno renovará contrato, que vencían a fines de este año. Este es el primer paso del armado del plantel para lo que será la Liga 2 de 2021.

Más allá que Alianza Lima está en la pelea por quedarse en la Primera División, con Carlos Stein en la mira, el tienda íntima manejan su presupuesto y planificación pensando en el ascenso. Esto implica, incluso, la reducción de los extranjeros del plantel o algunos salarios. Por el momento, son tres ya los confirmados que no seguirán en La Victoria. Para muchos hinchas, una decisión acertada. ¿Cómo la pasaron con camiseta blanquiazul?

- CARLOS ASCUES -

No hay que ser aficionado de Alianza Lima para entender su decepción por él. Carlos Ascues fue la figura de la selección peruana en el corto paso de Pablo Bengoechea (2014) y uno de los más destacados en el título blanquiazul en 2017, pero esta temporada fue todo lo contrario. La mayoría se queda con sus dos penales fallados, en especial en el partido que los victorianos se fueron al descenso. Se esperaba otra forma de dispararlo debido al mal momento.

Cuatro anotaciones y tres pases gol en 28 partidos, su bajo rendimiento en primera línea o como ofensivo y su muy cuestionada capitanía es el resumen de su regreso a La Victoria este 2020. El simple hecho de no encontrarle un puesto fijo en el once titular generó la molestia de los fanáticos, que no toleraron lo que también veían dentro y fuera de las canchas. Aún así, fue titular indiscutible con todos los entrenadores que lo tuvieron al mando.

El momento cumbre fue en la victoria ante Deportivo Llacuabamba en San Marcos. Carlos Ascues marcó el segundo gol y celebró haciendo un ademan de silencio, se asume, a los hinchas. Era inicios de octubre y la relación entre ambos estaba ya quebrada. Cualquier movimiento suyo era cuestionado. En verano fue captado en actos de indisciplina, incluso, como castigo, no viajó con el plantel para un partido ante Ayacucho FC.

- JOAZHIÑO ARROÉ -

“Si pregunto por una buena película seguro alguien me dirá ‘suelta la pelota’. Ya mejor no pregunto nada, ja,ja,ja”, fue un tuit que envió Joazhiño Arroé en mayo, con el torneo aún paralizado por la pandemia del COVID-19. En esto puede resumirse su paso por Alianza Lima en 2020. Fue acusado de abusar de las jugadas individuales y no mostrar su mejor nivel.

Eso sí, Arroé fue la figura de una deslucida participación en Libertadores de los ‘Íntimos’, pero en la Liga 1 no sucedió así. Un golazo ante Deportivo Municipal fue el mejor recuerdo que dejó en Matute. Llevó la ‘10′ en la espalda, un número clave en la historia de Alianza Lima, por lo que su responsabilidad parecía ser mayor.

El volante, quien en su paso por las selecciones menores formó parte del Siena, se despidió del club con video de sus goles en sus historias de Instagram. Este 2020 tuvo 23 presencias con seis goles, pero no fue la figura que todos esperaban ver. También había formado parte del equipo entre 2011 y 2012, regresando la temporada pasada.

Joazhiño Arroé también jugó la Libertadores de 2012 con Alianza Lima. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

- FRANCISCO DUCLÓS -

Correcto defensor que no aprovechó las pocas oportunidades que tuvo. Dos tarjetas rojas en nueve partidos, una lesión y suspendido en las últimas fechas por ir en contra de los protocolos es la forma de resumir su quinta temporada en Alianza Lima. Sin espacio en el equipo, también fue dejado de lado. En total, sumó 103 encuentros con camiseta blanquiazul desde 2016.

- ¿ALEXI GÓMEZ? -

Los rumores de una salida del zurdo son fuertes, aún sin que Alianza Lima lo confirme. Con una fuerte denuncia de por medio y también implicado en las acusaciones de indisciplina a inicios de año, nunca se supo si era lateral o extremo. Además, está entre quienes más perdían balones, incluso los que él mismo recuperaba. Para colmo, en plena cuarentena fue sancionado y no fue considerado en algunos partidos.

