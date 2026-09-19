Por Fernanda Huapaya

Matute no estaba lleno. No como suele estarlo cuando Alianza Lima juega de local, mucho menos después de un clásico que terminó en derrota en el último suspiro. En las tribunas todavía quedaban rastros de aquel golpe. También molestia. Por eso, cuando ADT apareció al frente -un equipo que llevaba diez partidos sin ganar-, la exigencia fue clara desde el primer minuto: no había espacio para otro tropiezo.

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