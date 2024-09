“Quedan seis fechas y hay 18 puntos en juego. Todavía falta”, es la consigna que mantienen en Alianza Lima de cara a ganar el Torneo Clausura pese a que perdieron la punta en la última fecha tras caer ante Atlético Grau. En la tabla, los ‘íntimos’ están a un punto de Universitario de Deportes, esperarán algún tropiezo de los rivales y saben que no hay margen de error en las seis finales que les quedan. Para esto, desde el ámbito futbolístico, se tiene pensado Paolo Guerrero vaya sumando más minutos y se está a la espera de la recuperación de Franco Zanelatto, quien no viene entrenando a la par de sus compañeros por padecer de laberintitis.

Seis finales y el plan con Guerrero:

En el esquema que viene trabajando Mariano Soso -a excepción del que probó en la derrota ante Atlético Grau-, el equipo ‘íntimo’ jugará con dos atacantes veloces por los costados y un centrodelantero neto bajo el 3-4-3. Si bien Hernán Barcos tiene gran influencia de cara al gol -suma 14 en el torneo local-, el técnico se inclinaría por Paolo Guerrero para esta noche.

Como se adelantó en su debut, se planificaba que Guerrero juegue los últimos 20 o 25 minutos de los próximos partidos. Sin embargo, de acuerdo a lo que se plantee con el rival, el ‘Depredador’ puede ser considerado como titular, como sucederá este sábado ante Sport Boys, ya que irá desde el arranque y acompañará a Pablo Sabbag en el ataque.

Desde el comando técnico ‘blanquiazul’ consideran que lo que ha venido mostrando Paolo Guerrero ha sido óptimo, pues incluso ingresando en los últimos 20 minutos, ha tenido opciones claras frente al arco rival y se ha sabido entender con sus compañeros, aunque el gol todavía no llega. Se estima que sea pieza de recambio en los partidos de visitante y, en tanto al resto de líneas, en Alianza Lima conocen que su punto alto es la defensa y de mitad de cancha hacia atrás no se harán mayores variantes. La idea de consolidar el once titular es la consigna para Mariano Soso.

Paolo Guerrero Minutos Datos vs. Mannucci 19 + añadido 7 toques

1 pase clave

0 remates vs. Grau 12 + añadido 4 toques

1 pase clave

1 remate al arco



La primera final que se jugará Alianza Lima será ante Sport Boys este sábado 21 de setiembre en el Estadio Nacional y, si bien los ‘rosados’ se encuentran en una situación complicada y vienen de caer goleados por 3-0 ante la ‘U’, es un cuadro combativo y no será un reto sencillo. En la siguiente fecha, el 28 de setiembre, Alianza Lima recibirá a FBC Melgar en un partido determinante por ser un rival directo en la Tabla Acumulada: los ‘rojinegros’ con 58 puntos y los ‘blanquiazules’ con 56.

Se conoce que FBC Melgar es uno de esos rivales directos a los que Alianza Lima no le pudo ganar en la primera parte del año y le costó el Torneo Apertura. En aquella oportunidad, los ‘rojinegros’ se impusieron por 1-0 en Arequipa y esta vez los ‘blanquiazules’ esperan saldar esa deuda que no pudo hasta hoy: ganarle a equipos que peleen en los primeros lugares.

Mariano Soso logró su tercer triunfo al mando de Alianza Lima. (Foto: GEC)

El siguiente duelo será ante UTC en Cajamarca y, haciendo un repaso, Alianza Lima perdió cuatro partidos en altura en el Torneo Apertura (ADT, Cienciano, FBC Melgar y Cusco FC) y solo ganó en su salida ante Sport Huancayo. Sin embargo, en el Torneo Clausura ha ganado las dos veces que le tocó salir ante Comerciantes Unidos y Chankas FC, una buena racha que buscará mantener ante UTC.

Para la fecha 15, Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute y, ya en la recta final del Clausura, volverá a salir a la altura para enfrentarse a Deportivo Garcilaso y, finalmente, cerrar ante Cusco FC en La Victoria. Según sostienen en tienda íntima, no hay margen de error y se deberá sumar de a tres en lo que resta del campeonato, sobre todo considerando que son solo dos salidas a plazas complicadas en los últimos seis partidos.

Franco Zanelatto. (Foto: Alianza Lima)

La situación de Zanelatto:

El Comercio pudo conocer que Franco Zanelatto todavía no logra recuperarse de la enfermedad que lo llevó a ser desconvocado por la selección peruana previo a los partidos ante Colombia y Ecuador. El atacante ‘íntimo’ padece de laberintitis y, hasta día de hoy, no entrena a la par de sus compañeros ni hace esfuerzo físico debido a que presenta mareos.

Como se conoce, la laberintitis compromete el oído interno, por lo que afecta la audición, el equilibrio y también causa vértigo. A raíz de esto, el futbolista no puede entrenarse a la par de sus compañeros, más allá de que físicamente no presenta ninguna lesión. Desde el área médica de Alianza Lima no se tiene un tiempo estimado de la recuperación, pero se espera que pueda empezar a entrenar a la par del equipo en una o dos semanas. Todo dependerá de su evolución y, de momento, no podrá ser considerado para las próximas dos o tres fechas.

Esto, a su vez, significaría que Zanelatto tiene pocas chances de volver a ser llamado por Jorge Fossati para la fecha doble ante Uruguay y Brasil debido a que no viene entrenando ni sumando minutos en campo de juego. Por lo pronto, se espera que el volante de 24 años pueda estar a disposición de Mariano Soso en la recta final del Torneo Clausura y no se sume a la baja definitiva de Cecilio Waterman, quien ya quedó descartado para el resto del campeonato por lesión en el muslo derecho.