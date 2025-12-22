El plan Guede 2026 para campeonar: su primera orden en Alianza, los puestos que busca reforzar y qué falta para la firma de Federico Girotti

Para esta altura del año, es el club que más contrataciones ha cerrado, pero todavía le falta ocupar dos plazas más de extranjeros en posiciones estratégicas: un delantero y un defensor. En este camino, además, no se descarta la posibilidad de traer a un fichaje nacional más que pueda ser lateral o volante en caso Pablo Lavandeira no continúe.

El plan Guede

Como se sabe, Pablo Guede es un entrenador de la escuela Bielsista y busca siempre la presión alta y el trabajo ofensivo como prioridades. Por eso, la Gerencia Deportiva del club apuesta por jugadores físicamente intensos.

En esta línea, era una prioridad que Alan Cantero pudiera quedarse en Alianza Lima, pero el principal obstáculo era que Godoy Cruz debía decidir si quería continuar la cesión de préstamo o vender al jugador al cuadro victoriano. Desde El Comercio pudimos conocer que finalmente se optó por la segunda opción y que el club ‘íntimo’ tendrá un porcentaje de la ficha del jugador para seguir contando con él por tres temporadas más.

Por lo demás, se hicieron algunas contrataciones de hombre por hombre: Cristian Carbajal llegó en lugar de Ricardo Lagos, Alejandro Duarte en lugar de Ángelo Campos y D’Alessandro Montenegro fichó como una opción más de lateral derecho para que así haya tres nombres en ese puesto tras la salida de Guillermo Enrique: Josué Estrada, Marco Huamán y D’Alessandro Montenegro.

Por su parte, el fichaje de Jairo Vélez responde también a la búsqueda de más opciones en la volante tras la salida de Pablo Ceppelini, aunque no jueguen en la misma posición. Con esto, Alianza Lima tendría varias opciones en esa zona del campo en lo defensivo y ofensivo: Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Piero Cari, Sergio Peña, Alan Cantero (que también puede jugar como extremo y delantero) y Jairo Vélez.

Esto, además, viene sujeto a la posibilidad de que Pablo Lavandeira pueda quedarse. Hasta el momento, desde el cuadro íntimo se tiene la predisposición de que el jugador continúe; sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo. En caso de que no continúe, se podría optar por otro fichaje que no ocupe plaza de extranjero en su lugar. Como se recuerda, Lavandeira ya es nacionalizado desde hace tres años.

Otra de las opciones para traer un nacionalizado es en el puesto de lateral y tiene nombre propio: Luis Advíncula. Sin embargo, pudimos conocer que si bien hay interés y sondeo por el jugador, no se ha progresado en las negociaciones hasta el momento, sobre todo debido al factor económico y considerando que tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026.

Puestos a reforzar

Tras la permanencia de Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Alan Cantero y Guillermo Viscarra, Alianza Lima tiene la opción de sumar a dos extranjeros más y desde El Comercio pudimos conocer que serán en las posiciones de delantero y defensor.

Al consultar sobre qué tipo de defensor sería (zaguero o volante central), nos respondieron que se vienen manejando cualquiera de las dos opciones. Sin embargo, también pudimos conocer que se vienen teniendo conversaciones avanzadas con el defensor central chileno Nicolás Díaz, pero todavía no está cerrado.

En tanto al puesto de delantero, Federico Girotti está bastante cerca de cerrar con el club ‘íntimo’. Si bien tuvo ofertas de MLS y México, estas no progresaron y el jugador tiene la voluntad de llegar al fútbol peruano donde piensa que podrá destacar.

El delantero de 26 años formado en River Plate tiene todo avanzado con Alianza Lima, no solo en tanto a contratación sino a compra. El cuadro ‘íntimo’ está negociando la adquisición del 50% del pase del jugador y, según pudimos conocer, estaría siendo oficializado la próxima semana. De esta forma, el tridente encargado del gol en Alianza Lima sería Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos.

