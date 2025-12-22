El plan Guede 2026 para campeonar: su primera orden en Alianza, los puestos que busca reforzar y qué falta para la firma de Federico Girotti

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
El plan Guede 2026 para campeonar: su primera orden en Alianza, los puestos que busca reforzar y qué falta para la firma de Federico GirottiResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Desde la salida de Néstor Gorosito, Alianza Lima le ha querido ganar al tiempo. El cuadro íntimo cerró en una semana la negociación con el nuevo entrenador Pablo Guede y ya venía trabajando en contrataciones que a día de hoy se hicieron oficiales: Alejandro Duarte, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Jairo Vélez y Luis Ramos. Esto, además, sin contar el trabajo en algunas renovaciones como la de Alan Cantero que tuvo un resultado satisfactorio.