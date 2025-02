Juega de ‘10′, anota como ‘9′ y, si quiere, cumple funciones de ‘8′, o sea, un volante mixto que nació como creativo, pero que no se sonroja si hay que recogerse para defender en el mediocampo y tirarse al piso para recuperar el balón. Pablo Ceppelini tiene 33 años y ha llegado al Perú para que Alianza Lima recupere la identidad de su juego vistoso. En un mes en el equipo ya hizo olvidar los bigotes de Rodríguez y superar lo que se vio del último Cueva por La Victoria.

De la preocupación y rumores tras pedir su cambio en Trujillo ante Alianza Atlético al estallido del gol anoche en Matute contra Boca Juniors a los 4 minutos de juego. Ceppelini mandó callar al equipo de Riquelme que dirige Gago y donde Advíncula no estuvo por sanción. El 1-0 pudo ser un mejor resultado si entraban todas las ocasiones de gol que Marchesín impidió que entraran a su arco.

La página de estadísticas Sofascore lo nombró el mejor jugador del Alianza-Boca con una calificación de 7.6. Es el hombre orquesta en el esquema que propone Néstor Gorosito. Sumó 58 toques completando 41 de 47 pases (87%), y además tuvo 2 de 4 balones largos cumplidos y 4 de 8 duelos por tierra ganados. Basta ver su mapa de calor en el campo para entender su trascendencia en la histórica victoria aliancista en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025.

Mapa de calor de Pablo Ceppelini, según Sofascore. (Foto: pantallazo Sofascore)

Esta nota fue publicada el 3 de febrero del 2025

¿Cómo jugó en la pretemporada?

Con apenas dos partidos amistosos jugados, Pablo Ceppelini es el futbolista que mejores impresiones ha dejado en Alianza Lima y el que genera más expectativa entre sus hinchas previo al debut por la fase previa de Copa Libertadores y de la Liga 1. El uruguayo de 33 años se ha lucido como un buen socio con los hombres de ataque y, sobre todo, con Paolo Guerrero; en ciertas jugadas ha demostrado la buena técnica que posee y es, de momento, de lo más interesante en el plantel de Néstor Gorosito. Sin embargo, hasta hace unos días su nombre era una interrogante y muchos creyeron que no estaría en buena condición física.

El futbolista tuvo la oportunidad de ser elogiado como el mejor de la cancha en duelo ante LDU. (Foto: Alianza Lima)

Llegada accidentada

Durante el mercado de pases, Alianza Lima tuvo claro en qué posiciones quería reforzarse y una de ellas era la del ‘10′ o enganche. En un primer momento, su intención fue fichar a Brian Farioli y, como se recuerda, la historia terminó en un dilema mediático y legal luego de que el argentino no pasara los exámenes médicos, y el club ‘íntimo’ tuvo que salir al mercado nuevamente. Entre las diferentes opciones, apareció el nombre del uruguayo Pablo Ceppelini.

Sin duda, se trataba de un nombre en carpeta bastante atractivo. Su último club había sido Atlético Nacional de Colombia y, además de este, gozaba también de experiencia en otros equipos grandes como Cruz Azul de México y Peñarol de Uruguay. Si bien se trataba de una inversión costosa, desde el área deportiva de Alianza Lima reconocían que era un fichaje que no tenía margen de error.

Pablo Ceppelini lucirá el número '10' en Alianza Lima esta temporada (Foto: Alianza Lima).

Fue entonces cuando se llegó a un acuerdo entre el club victoriano y Pablo Ceppelini cuando este se encontraba libre. Para entonces, el uruguayo venía de jugar 51 partidos en total con Atlético Nacional en la temporada 2024 considerando la Copa Colombia, Liga Dimayor II, Liga Dimayor, y la Copa Libertadores con tres goles y ocho asistencias en total. Días después, el futbolista arribó a Lima y a los dos días iba a realizarse la Tarde Blanquiazul, el 12 de enero.

Si bien era uno de los jugadores que más generaba expectativa por ver jugar en la presentación del equipo ante Emelec de Ecuador, se supo que Ceppelini no iba a sumar minutos ya que recién se había integrado. Sin embargo, la espera para que pueda vérsele jugar con la camiseta de Alianza Lima fue mucho más que la se había previsto.

Alianza Lima se fue de gira a Argentina para jugar tres partidos amistosos ante Vélez Sarsfield, Deportivo Riestra y Deportivo Morón, y entre la lista de viajeros estuvo Pablo Ceppelini, quien ya venía entrenando con el resto del equipo y que no sufría ninguna lesión. Sin embargo, no sumó minutos en ninguno de los tres partidos. ¿La razón? No se encontraba todavía físicamente a punto. Sin duda, las críticas no tardaron en llegar.

La ilusión del ‘10′

El sábado 25 de enero, Alianza Lima viajó a Quito para jugar en la ‘Noche Blanca’ de LDU y, más allá de que los dos grandes homenajeados fueron Paolo Guerrero y Hernán Barcos, las miradas se dirigían a Pablo Ceppelini, aquel futbolista que venía siendo parte del grupo hacía semanas y que todavía no había sumando ningún minuto al mando de Gorosito.

En aquel equipo, Ceppelini se posicionó como enganche por delante de Jesús Castillo como ancla y Jean Pierre Archimbaud como volante mixto; como extremo derecho se puso a Pablo Lavandeira; y como extremo izqueirdo, a Eryc Castillo; de punta, Paolo Guerrero. A diferencia de los otros amistosos que jugó Alianza Lima, ante LDU se vio a un equipo con mejores progresiones y más consolidado en tanto al ataque, y mucho de ese mérito se debió a que pelota pasaba por los pies de Ceppelini y fue el encargado de la inventiva de mitad de campo en adelante.

“Tuvo dos pasos por Atlético Nacional, en el segundo que fue el más reciente tuvo mucha mayor protagonismo por el esquema que utilizaba el técnico. Sin embargo, coincidió con la presencia de Edwin Cardona, jugador de selección y demás, y eso en parte dio para que no tenga mucha constancia como titular, pero siempre entraba. Siempre fue alternativa por tener buena condición y panorama de cancha, tiene entre sus características principales el hecho de ser dinámico y de mucho carácter. Una manera sutil de jugar en el mejor sentido de la palabra ”, nos comenta Yony Gutiérrez, periodista de Antena 2 de RCN de Colombia.

En aquel partido, Pablo Ceppelini inició sorprendiendo a todos con un casi golazo de tiro de esquina que, de no haber sido por la gran atajada del portero de LDU, sin duda hubiera sido su mejor estreno como anotador con la camiseta de Alianza Lima. Más allá de que no pudo anotar, si fue autor de una asistencia luego de ejecutar muy bien un tiro de esquina que terminó conectando Paolo Guerrero para abrir la cuenta. En aquel momento, fue la primera gran sociedad Ceppelini-Guerrero.

“Pablo Ceppelini tuvo un buen paso por Atlético Nacional en esta segunda etapa, la gente lo quería mucho por cómo era dentro y fuera del campo. Cuando tenía que entrar, que era sobre todo en segundos tiempos como reemplazo de Edwin Cardona, aportaba en ofensiva. Tiene muy buen pase, se volvía, principalmente, el socio de todos. Es un jugador al que no le quedó grande una camiseta y fue importante en los títulos de Atlético Nacional el año pasado. Alianza Lima hizo una buena contratación y si va a ser titular, mucho mejor”, nos comenta Nelson Ospina, periodista de Radio Caracol.

Luego del partido ante LDU, el segundo duelo de preparación fue ante Aucas el último 30 de enero en el estadio Alejandro Villanueva en el que Pablo Ceppelini nuevamente fue una de las figuras del partido y también volvió a asistir a Paolo Guerrero para el primer tanto del cotejo. La anotación fue mucho más lúcida considerando que participaron los cuatro hombres en ataque: pase de Kevin Quevedo a Eryc Castillo, Castillo hizo un engaño y la dejó pasar, apareció Ceppelini con espacio para rematar pero decidió descargar hacia Paolo Guerrero, quien definió a un solo toque. Para Néstor Gorosito, el manual de una jugada preparada.





Más allá de la jugada del gol, se vio a Pablo Ceppelini con mucha claridad a la hora de progresar, pero también de asistir a la marca en caso sea necesario, aunque se trató de un partido en el que Alianza Lima estuvo cómodo por poseer mucho más tiempo la pelota y jugar con las líneas adelantadas, la gran interrogante será sobre su desempeño cuando sea el equipo rival quien tenga el protagonismo.

Con la presencia del uruguayo de 33 años se vio una mejora no solo en tanto a la alimentación a los atacantes: Castillo y Quevedo como extremos y Guerrero como ‘9′, sino también en tanto a la labor crucial que cumple Erick Noriega como ‘5′ y que fue muy cuestionada. Con Ceppelini, se vio una mejor versión de Noriega y del volante mixto que lo acompañe, ya sea Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo o el mismo Fernando Gaibor que recién ha sumado minutos.

Trayectoria de Ceppelini

El futbolista debutó en Bella Vista de Uruguay y luego tuvo paso por Cagliari, Lumezzane (Italia), Maribor (Eslovenia), Cluj (Rumania), Wanderers, Boston River, Peñarol (Danubio), Atlético Nacional (Colombia), Cruz Azul (México), Peñarol (Uruguay), Cuiaba (Brasil), su segundo paso por Atlético Nacional y actualmente milita en Alianza Lima por una temporada.

Entre sus títulos se encuentran la Liga de Eslovania con Cluj, el Torneo Clausura, Campeonato uruguayo y Supercopa uruguaya con Peñarol, Campeonato Matogrossense con Cuiabá, y la Copa Colombia y Torneo Finalización con Atlético Nacional.