El proyecto Cari 2026: ¿Qué planea Alianza con su nueva ‘joya’, cómo se triplicó su valor en tres meses y bajo qué condiciones se daría su venta?

Como parte de su rápido ascenso, hace unas semanas se puso a entrenar con la selección peruana a modo de sparring, pero, casi de último momento, recibió su primer llamado a la ‘bicolor’ para la última fecha FIFA ante Uruguay y Paraguay.

Piero Cari debutó en marzo de este año ante ADT en Tarma por la Liga 1, también jugó Copa Libertadores. (Foto: Club Alianza Lima / Facebook)

Trabajo de captación

El joven futbolista nació en Tacna en agosto del 2007. Durante su infancia, pasó por el club Natividad en el que sobresalía por su altura -actualmente mide 1.78- y su destreza física. Alianza Lima desplegó a parte de su equipo de scouting por distintas provincias y fue a partir de ahí que captaron al prometedor jugador.

Con apenas 14 años, Piero Cari se mudó a Lima tras ser reclutado por Alianza Lima y se dedicó por completo a ser un futbolista profesional. Con 16 años, el tacneño promovido a la reserva y ya empezaba a posicionarse como extremo y volante ofensivo.

A inicios del 2025, Alianza Lima le ofreció su primer contrato como futbolista profesional por un tiempo de tres años, es decir, hasta finales del 2027. Piero Cari aceptó la propuesta y, aunque esperaba ansiosamente su debut en primera dvisión, este parecía lejano.

Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)

Hacia el 29 marzo, cuando Alianza Lima ya había clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Néstor Gorosito se vio en la obligación de empezar a alternar nombres entre el campeonato local e internacional. Uno de esos partidos fue ante ADT en el que colocó a la mayoría de suplentes y juveniles.

Piero Cari debutó al ingresar en el minuto 76 cuando el marcador ya iba 3-0 en favor de ADT. Pese al mal panorama, el volante convenció a Néstor Gorosito con su atrevimiento y carácter encarador. A partir de entonces, su nombre se hizo recurrente en la lista de convocados.

La presencia de Cari también se volvió una necesidad a partir de la lesión de Pablo Lavandeira a inicios de abril. Para entonces, en conjunto con la lesión de Alan Cantero por la misma razón, Piero Cari aparecía como una alternativa más para ese mediocampo conformado también por Erick Noriega y Fernando Gaibor. Al cabo de unas semanas, se hizo parte del tridente titular en el torneo local incluso por encima de Pablo Ceppelini.

Sin embargo, en torneo internacional fue más requerido aún debido a la sanción del uruguayo. Por tanto, una de las primeras grandes pruebas de Cari fue cuando ingresó ante Sao Paulo en el Morumbi y cuando arrancó como titular ante Talleres y Libertad por Copa Libertadores.

Después, sumó minutos contra Gremio por Copa Sudamericana y ya no pudo ser considerado en dicho torneo debido a un desgarro sufrido en la segunda fecha del Torneo Clausura. Después reapareció sumando minutos ante Deportivo Garcilaso, Comerciantes Unidos y, finalmente, Sport Boys.

A día de hoy, Piero Cari ya es un futbolista que, pese a la lesión que lo marginó varias semanas, puede ser utilizado como titular. Sin embargo, ahora en su posición cuenta con un refuerzo que ya se ganó la titularidad: Sergio Peña; por lo que, seguramente, será más considerado como pieza de recambio al igual que Alan Cantero y Pablo Ceppelini.

Piero Cari tiene 17 años y es una de las jóvenes promesas en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

El plan 2026

Desde Alianza Lima confirmaron a este diario que sí han llegado propuestas por Piero Cari en el último mercado de pases, pero ninguna que haya resultado atractiva para el club ni el futbolista. Se reconoce que el futbolista resulta atractivo por su carácter dentro del campo y buena técnica como sus principales cualidades a su corta edad.

Como se recuerda, el tacneño acaba de cumplir 18 años y tiene contrato con el club ‘íntimo’ hasta finales del 2027, por lo que esperan que pueda quedarse al menos una temporada más en el equipo, a menos de que llegue una oferta bastante tentadora por el jugador tanto desde lo económico como desde lo deportivo.

Por otro lado, se conoce que se prefiere esperar a que el jugador pueda ser más cotizado, ya que se tiene expectativa con que pueda seguir consolidándose en la selección peruana mayor, lo que elevará su costo en el mercado internacional.

Según la página Transfermarkt, Cari tiene un valor actual de mercado de 550 mil euros, mientras que en junio pasado su valor era de 200 mil euros. Es decir, en tres meses su valor casi se triplicó. De momento, se espera que el jugador siga consolidándose en el primer equipo y entra en la planificación para el plantel del 2026.

