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Alianza Lima derrotó 1-0 a CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua.
Alianza Lima derrotó 1-0 a CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua.
Por Marco Quilca León

El fútbol también se gana cuando las piernas pesan, el reloj apura y el gol parece esconderse. Alianza Lima necesitó de todo eso en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua, donde el calor convirtió la tarde en una prueba de resistencia. A los 86 minutos, cuando el empate parecía escrito, apareció Alan Cantero para cambiar el destino de una victoria que se resistía y hacer estallar de emoción a los cinco mil fieles que llegaron al recinto deportivo para alentar a la blanquiazul.

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