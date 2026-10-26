El fútbol también se gana cuando las piernas pesan, el reloj apura y el gol parece esconderse. Alianza Lima necesitó de todo eso en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua, donde el calor convirtió la tarde en una prueba de resistencia. A los 86 minutos, cuando el empate parecía escrito, apareció Alan Cantero para cambiar el destino de una victoria que se resistía y hacer estallar de emoción a los cinco mil fieles que llegaron al recinto deportivo para alentar a la blanquiazul.

Un cabezazo, un centro de Jairo Vélez y tres puntos que valen mucho más que un triunfo. Los blanquiazules salieron vivos de una tarde complicada, en la que dominaron durante largos pasajes, pero necesitaron una decisión de Pablo Guede para encontrar la llave del partido.

El entrenador argentino había llegado con dos ausencias importantes: Mateo Antoni y Esteban Pavez. La lesión de Antoni obligó al ingreso del juvenil Jussepi García, quien acompañó al capitán Renzo Garcés en la zaga. En el mediocampo, Gianfranco Chávez, central por naturaleza, tuvo que acomodarse junto a Fernando Gaibor y Vélez.

🔴EN 1 MINUTO: MIRA EL TRIUNFO DE ALIANZA LIMA EN MOQUEGUA Alianza Lima ganó 1-0 a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. El único gol del partido fue de Alan Cantero. 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 📷 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1MAX #TorneoClausuraXL1MAX #Betano https://t.co/m3QX03GamW — L1MAX (@L1MAX_) October 25, 2026

Arriba, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti asumieron la tarea de abrir una defensa que resistió durante buena parte de la tarde. Alianza tuvo la pelota y remató ocho veces en el primer tiempo, pero ninguno de esos disparos encontró la portería. Dominaba, sí, aunque sin la profundidad necesaria para convertir esa superioridad en ventaja.

A las dificultades futbolísticas se sumaron los reclamos. Dos acciones polémicas, una mano y una posible falta sobre Marco Huamán, encendieron las protestas blanquiazules. El VAR tampoco ayudó a calmar los ánimos: las fallas tecnológicas prolongaron el entretiempo hasta los 25 minutos y dejaron en suspenso el inicio de la segunda mitad.

Alianza Lima vs. CD Moquegua se enfrentaron por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Fotos: Itea Sports)

Pero Guede no había viajado hasta Moquegua para resignarse al empate. Con el segundo tiempo en marcha, entendió que necesitaba algo más que posesión. A los 74 minutos tomó una decisión que terminó cambiando la historia: retiró a García para darle ingreso a Cantero y también mandó al campo a Carvajal por Chávez.

Alianza modificó su estructura, pasó a jugar con tres centrales y dos laterales-volantes, y adelantó sus piezas para llenar de camisetas blanquiazules el campo rival. Era una apuesta: sacrificar parte de la seguridad defensiva para buscar el gol que se le negaba. Cantero, que había entrado para cambiar el partido, terminó convirtiéndose en el protagonista de la tarde.

“Decirle a la gente que hay que seguir y esto es partido a partido, quedan 4 finales, a seguir intentándolo todos juntos”, declaró en una conferencia de prensa intensa, en la que incluso tuvo un pequeño intercambio de palabras con un periodista. “Estaría bueno que se analice el calendario, cómo se manipuló, para que Grau tenga que jugar después de bajar del Cusco, en lugar de antes y lo están perjudicando a Grau”, le dijo a un hombre de prensa que cuestionó el gol íntimo.

🗣️🔵 Así fue la respuesta de PABLO GUEDE al ser cuestionado por el gol de ALIANZA LIMA. https://t.co/2YWzjuQD2T — Fútbol en América (@FAamericatv) October 25, 2026

A los 86 minutos, Vélez encontró el espacio para lanzar un centro preciso. Cantero apareció en el área y conectó de cabeza. La pelota terminó en la red, aunque la celebración tuvo que esperar por la revisión del VAR. Después de la incertidumbre, el tanto fue confirmado. El argentino había encontrado en apenas unos minutos la recompensa a la apuesta de su entrenador.

“Cuando tiran el centro y cabeceo. Después no sé qué pasó, pero sentí que el cabezazo lo hago yo. Lo importante es que fue gol y que Alianza gane”, contó el delantero. La explicación tuvo la espontaneidad de quien todavía intenta reconstruir una jugada que puede cambiar una temporada.

Cantero también puso en palabras la dificultad de una victoria que se construyó con paciencia y esfuerzo colectivo. “Es muy importante. Nosotros veníamos acá a ganar un partido muy difícil con un rival que acá se hace muy fuerte. Venimos haciendo un trabajo muy bueno. Nos matamos en cada partido”, señaló. Y añadió una reflexión sobre su aporte: “Por ahí no venía encontrando el gol, pero acá lo más importante es el equipo, qué uno le puede dar al equipo, ayudar desde donde le toque”.

Esa última frase resume lo que significó su ingreso. Cantero no necesitó empezar el partido para terminar siendo decisivo. Le bastaron unos minutos para convertir la insistencia en una victoria y devolverle a Alianza la ilusión de pelear por el título.

El triunfo también confirmó la fortaleza blanquiazul fuera de casa. Alianza es el mejor visitante de la Liga 1 2026 y solo ha perdido una vez en sus últimas 18 salidas, con nueve victorias y ocho empates. Además, encadenó su cuarto triunfo consecutivo en el torneo.

Con 25 puntos en el Clausura, los íntimos quedaron a tres del líder Sport Huancayo, cuando restan cuatro partidos. El siguiente desafío será ante Sporting Cristal, que también suma 25 unidades. Una final adelantada para un equipo que salió del calor de Moquegua con algo más que tres puntos: la certeza de que, cuando el partido se cierra, todavía puede encontrar una manera de ganarlo.

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