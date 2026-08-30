Matute había vuelto a vestirse de fiesta. Alianza Lima llegaba a su casa con la posibilidad de recuperar el liderato del Torneo Clausura y, al frente, tenía justamente al equipo que ocupaba la primera posición: Deportivo Garcilaso. Era una noche que prometía presión, pero también ilusión. El 0-1 final terminó transformando el ambiente en uno de reclamos, pifias y una frase que volvió a bajar desde las tribunas: “Queremos jugadores que quieran campeonar”.

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El golpe llegó en el primer tiempo. Alianza había comenzado intentando imponer condiciones, pero Garcilaso fue encontrando espacios y creciendo con el paso de los minutos. A los 27’, Francisco Arancibia fue derribado dentro del área y, luego de la revisión del VAR, se sancionó penal. Beto da Silva tomó la pelota y no falló: remató ante Alejandro Duarte y puso el 1-0 para la visita.

El gol cambió la temperatura de Matute. Alianza necesitaba reaccionar, pero Garcilaso encontró en la ventaja la fuerza que buscaba.

En ese escenario comenzaron también los reclamos individuales. Luis Advíncula, uno de los nombres de mayor peso del plantel, recibió pifias desde las tribunas en distintos pasajes del encuentro y sobre todo al ser sustituido. La reacción de la hinchada no se limitó a una jugada puntual: el malestar fue creciendo a medida que Alianza no encontraba el camino hacia el empate.

El reloj avanzaba y el equipo de Pablo Guede no encontraba el gol que devolviera la calma. Más bien le invadía la ansiedad. Garcilaso se aferraba a su ventaja y cada minuto que pasaba hacía más evidente la frustración en Matute. Alianza llegaba al partido con seis fechas sin perder en el Clausura y con la oportunidad de superar a un rival directo. Terminó, en cambio, sufriendo su primera derrota como local del torneo y cediendo terreno en la pelea por la parte alta.

El pitazo final no fue acompañado por aplausos. Esta vez, la tribuna habló desde el fastidio. El cántico “queremos jugadores que quieran campeonar”, que ya había aparecido en Matute en otros momentos de frustración, volvió a convertirse en la banda sonora del cierre.

El show de Guede

La derrota golpe a Alianza por todos lados. Le quitó el invicto en el Clausura, le resta tres puntos vitales en Matute y los deja un paso atrás en la lucha por le segundo torneo del año, que de ganarlo les aseguraría el título nacional.

Pablo Guede, sin embargo, toma precauciones y antes que echar leña al fuego, opta por su ya acostumbrado “no pasa nada”. Felicita a sus jugadores por el esfuerzo, como si de un partido amateur se tratara y evita respuestas complicadas.

Con el pasar de los minutos sin embargo, su fastidio va aflorando. “Estoy dolido, caliente”, admite, luego busca hacerse el gracioso con los periodistas con respuestas como “¿Tú no vienes mucho por acá” a un hombre de prensa.

Incluso vuelve al tema de “esa es la gente que tenemos dentro del club”. Su compostura no le alcanza para salir de una conferencia de prensa que deja más dudas que certezas. Alianza Lima se ha ido desinflando en los últimos partidos y ayer tocó fondo.

Ahora le toca levantar cabeza o complicarse la vida. A cuatro puntos de los líderes Universitario y Deportivo Garcilaso, la próxima fecha visitará a Juan Pablo II con la obligación y urgencia de ganar. El “hicimos todo lo que pudimos” esta vez no alcanzará.

Por su parte, los jugadores de Alianza Lima que pasaron por zona mixta no brindaron declaraciones y, según pudimos conocer, esto se trató de un acuerdo previo entre los jugadores y el comando técnico de no hablar con la prensa tras la derrota ante Deportivo Garcilaso. Así como la negativa también de que, de momento, los futbolistas den entrevistas uno a uno con diversos medios.

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