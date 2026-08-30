Por Fernanda Huapaya

Matute había vuelto a vestirse de fiesta. Alianza Lima llegaba a su casa con la posibilidad de recuperar el liderato del Torneo Clausura y, al frente, tenía justamente al equipo que ocupaba la primera posición: Deportivo Garcilaso. Era una noche que prometía presión, pero también ilusión. El 0-1 final terminó transformando el ambiente en uno de reclamos, pifias y una frase que volvió a bajar desde las tribunas: “Queremos jugadores que quieran campeonar”.

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