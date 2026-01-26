El radical efecto en el vestuario tras golear a Messi: así se reconstruye alianza para soñar con el título de la mano de Guede

A diferencia de lo que se pronosticaba, el estadio Alejandro Villanueva lució casi lleno en la Noche Blanquiazul que terminó realizándose en la tarde. Algunas camisetas de Lionel Messi se dejaron ver entre las centenas de hinchas con camiseta aliancista y, más allá de tratarse del mejor jugador del mundo, las pifias y hostilidad hacia el argentino no faltaron por parte de las tribunas cada vez que tenía la pelota en los pies o que iba a ejecutar un tiro libre o de esquina.

Lionel Messi, el gran protagonista de la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Alianza Lima goleó por 3-0 a Inter Miami con un doblete de Paolo Guerrero y un tanto de Luis Ramos que sirvió de inyección anímica para un vestuario que ha sido bastante golpeado en los últimos días tras la separación de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña. Los hinchas, en cierta parte, se reconciliaron con el plantel y les dieron su cuota de fe a poco del inicio de la Liga 1. La goleada y el desempeño del equipo cooperaron para que Alianza Lima tenga una buena novedad en medio de tanto escándalo.

Lionel Messi en acción ante Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Los ojos de Messi en Matute

”Miami Grone” fue la banderola que, de manera excepcional, se colocó en la tribuna popular y justo al lado de la banderola principal de la barra Comando Sur. Una vez que Inter Miami entró al campo a calentar, Lionel Messi, que conversaba con Rodrigo De Paul, se quedó observando el mensaje.

Pero no fue lo único, también leía los mensajes que están alrededor del estadio en las gradas superiores: “Siempre estuvimos y siempre estaremos”, “nunca dejaré de alentarte”, ”me haces feliz”, entre otras banderolas ya bastante conocidas como parte del color en Matute.

Alianza Lima presentó a su plantel 2026 en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Más allá de ser el mejor jugador del mundo y generar que todos quieran verlo de cerca, las pifias a Messi no faltaron cuando tenía la pelota en los pies o cuando estaba por cobrar un tiro de esquina o tiro libre. Si bien se trataba de un encuentro amistoso, ambos equipos lo jugaron con mucha seriedad. Esto quedó claro con los reclamos de Luis Suárez a sus compañeros cada vez que perdían un balón o los gestos de Lionel Messi tratando de ordenar a su equipo.

Paolo Guerrero marcó los dos primeros goles de Alianza Lima en el año. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Guerrero y los hinchas

Alianza Lima necesitaba de un triunfo contundente para que la crisis institucional no se agrave y el encargado de dar el primer respiro fue Paolo Guerrero con el tanto que abrió el marcador y que hizo estallar Matute.

En aquel momento, el delantero aliancista corrió para celebrar junto a sus compañeros cerca de la tribuna de norte y occidente. Fue entonces cuando, a través de gestos, parecía decir ”sigan hablando” o “ahora hablen” hacia la tribuna. El hecho no fue tomado de mala manera por los asistentes, de hecho, por el contrario, alentaron su primera anotación.

Minutos después fue el encargado de poner el 2-0 que sentenciaba una superioridad de Alianza Lima trasladada al marcador y, ya en el segundo tiempo, Luis Ramos cerró la goleada de 3-0 tras asistencia de Federico Girotti. Es decir, los tres delanteros ’íntimos’ tuvieron participación directa en los goles, algo que Pablo Guede reconoció con mucha satisfacción en conferencia de prensa.

Al término del partido, los jugadores de Alianza Lima parecían haber dejado un peso de lado que hasta horas antes del partido seguían cargando. Esto, claramente, porque reconocían la necesidad de tener que ganar con superioridad para no abrir más la brecha entre la hinchada y el primer equipo.

Las caras de alegría de jugadores como Alan Cantero, Luis Ramos, Jairo Vélez o el mismo Paolo Guerrero revelaban que la victoria era indispensable en su primera presentación del año luego de tres días oscuros y manchados por una denuncia de abuso sexual.

