El radical “No van a pasar” a las cámaras, el riesgo de cancelación y la euforia de Guede: lo que no se vio del inédito triunfo de Alianza sin televisión

”No van a pasar”, comentaron algunos trabajadores de Sport Huancayo al delegado del partido, Luis Arenas, una hora y media antes del inicio del encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima. Para entonces, tanto el personal de operaciones como reporteros, comentarista y narrador no sospechaban que la transmisión corría peligro. Ambos equipos, ubicados en sus vestuarios, mucho menos.

A medida que pasaron los minutos y el cielo amenazaba con una posible lluvia, la móvil de 1190 Sports se encontraba en las inmediaciones del estadio y las cámaras, si bien se encontraban cerca de la cancha, no habían sido instaladas. Por parte del club huancaíno no se permitió que se realice el despliegue de operaciones para que la transmisión se pueda llevar a cabo y, finalmente, Alianza Lima debutó con triunfo de 2-1 ante Sport Huancayo en un partido que la gente pudo ver por TikTok o escuchar por radio.

El caos de 1190 Sports

El reclamo de Sport Huancayo se basa en una deuda de hace dos meses: noviembre y diciembre. Por esto, decidieron ponerse firmes y no dejar que la casa operadora pueda transmitir dentro de su estadio a modo de reclamo por no haber subsanado ese monto.

Algunos trabajadores de 1190 Sports que llegaron al estadio no tuvieron otra opción que prestar imágenes de apoyo desde los exteriores del estadio donde se podía ver la llegada de centenas de hinchas. Así hayan sido visitantes, el cuadro de Alianza Lima contó con toda la tribuna popular llena de sus aficionados.

A medida que se acercaba la hora del encuentro, surgió el rumor de que el partido podía ser postergado hasta que no se llegue a un arreglo. Sin embargo, el delegado del partido indicó que el partido debía seguir su curso y, por su parte, Alianza Lima ya tenía una logística armada en la que volverían a Lima apenas acabara el encuentro. Los tiempos eran muy justos.

Finalmente, el partido no se retrasó. En lugar de iniciar 12:00 empezó 12:03 por cierta demora de los clubes para salir del vestuario y fue entonces cuando el público asistente comenzó a aprovechar su beneficio de exclusividad para transmitir por redes sociales, aunque luego fueran censurados uno a uno.

Si bien la móvil de 1190 Sports llegó a ingresar al estadio, no lograron hacer las operaciones para iniciar la transmisión ni tampoco conectar las cámaras. Por su parte, los reporteros continuaron en las inmediaciones hasta el inicio del partido.

Hasta ese momento, ambos clubes no consideraban que la falta de transmisión debía ser una razón para reprogramar o cancelar el partido, por lo que decidieron seguir con el plan. Sin embargo, deportivamente sí había una diferencia: las cámaras del VAR, al ser de la casa operadora, tampoco estaban disponibles.

Tres puntos de desahogo

Luego de recibir un ’codazo’ dentro del área y caer al campo en el minuto 35, Paolo Guerrero se recompuso y reclamó airadamente un penal. El árbitro del compromiso, que se encontraba bastante cerca de la jugada, le dio la razón y el delantero se dispuso a patear desde los doce pasos.

Guerrero anotó el primer gol de Alianza Lima en la temporada y abrazó a los compañeros que tenía más cerca: Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Fernando Gaibor, entre otros. En la tribuna, el público mayoritariamente blanquiazul estalló en un solo grito, pero la alegría no les iba a durar demasiado.

Diez minutos después y en el tiempo extra de la primera parte, Sport Huancayo aprovechó una pérdida en salida de Alianza Lima que ofuscó a Pablo Guede y Nahuel Luján conectó bien con un centro dirigido al área. El futbolista de Sport Huancayo anotó de cabeza y colocó el 1-1.

Por su parte, Paolo Guerrero increpó a Mateo Antoni y Renzo Garcés, los centrales del equipo, por una desconcentración. Sin embargo, Garcés indicaba que lo habían empujado y por eso no debía ser considerado gol; sin embargo, el árbitro pitó el fin del primer tiempo.

Para la segunda parte, todo el banquillo de Alianza Lima veía el partido con mucha ansiedad porque Sport Huancayo se estaba plantando como un rival muy complicado. De hecho, la mayor cantidad de acercamientos al área rival veía de los locales.

En la agonía del partido, Alan Cantero, quien había ingresado en el segundo tiempo, se llenó de confianza para patear de tiro libre. Previo a ello, Jairo Vélez se colocó a su lado, pero no le pudo sacar la pelota. El argentino se tuvo mucha fe y colocó el balón en un ángulo inatajable por el portero rival.

El gol generó tanta emoción que no solo los jugadores dentro del campo abrazaron al ‘Toro’ Cantero, sino también aquellos suplentes e, incluso, gente de la delegación y dirigentes del club ‘íntimo’. El grito fue más de desahogo, sobre todo considerando los días tan hostiles y duros que ha tenido pasar el entorno de Alianza Lima en la última semana.

