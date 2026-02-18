Por José Antonio Bragayrac

Con siete expulsiones a lo largo del año pasado, el único título que alcanzó Carlos Zambrano con la camiseta de Alianza Lima fue el de futbolista que más veces vio la roja en Sudamérica en el 2025. Tres temporadas después y con casi 37 años, el final de la historia del defensor con la blanquiazul lo desencadenó un tema extradeportivo: una denuncia de supuesto abuso sexual que además implicaba una participación inconciliable con la disciplina. Finalmente, tras 17 días de negociaciones, el ‘León’ se fue por la puerta falsa. ¿Qué sigue ahora para quien alguna vez alcanzó la élite del fútbol y desde que llegó a Alianza se devaluó un 60% como jugador?

¿El retiro, Cantolao o a Chongoyape como Cueva? Qué sigue para Zambrano tras dejar Alianza en medio de una denuncia y a los casi 37 años
Fútbol peruano

