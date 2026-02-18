¿El retiro, Cantolao o a Chongoyape como Cueva? Qué sigue para Zambrano tras dejar Alianza en medio de una denuncia y a los casi 37 años

A veces capitán, a veces figura. Carlos Zambrano ha sido, sobre todo, un jugador polémico: para jugar y para declarar. Quien ve el vaso medio lleno diría que así es un fuera de serie, que es sincero, que no tiene filtros y por eso su discurso nunca viene con un guion. Quien ve el vaso medio vacío dirá que fue uno de los mejores defensas que ha pasado por la selección peruana, pero sus decisiones fuera de la cancha -y a veces dentro- le jugaron en contra.

Incluso, para ir a un Mundial. A ese Mundial que soñaba y que Gareca alcanzó como técnico en Rusia 2018 pero no lo consideró. Tres años demoró el perdón para su retorno a la bicolor. Sin embargo, esta vez, no hubo redención en Alianza Lima y su salida, necesaria, se dio en un escenario aún más crítico: en medio de una indisciplina y una denuncia grave por supuesto abuso sexual.

Y es que tras ser separado del primer equipo el pasado 22 de enero, Alianza Lima finalmente pudo resolver el contrato (tenía acuerdo hasta este diciembre) y anunciar oficialmente la desvinculación del jugador de 36 años la semana pasada, quien ya como jugador libre seguirá el proceso de las investigaciones que lo incluyen como supuesto responsable por una denuncia de abuso sexual.

¿Qué sigue ahora para a quien alguna vez se le encomendó el liderazgo de la selección peruana?

Jugar en la Liga 1

Carlos Zambrano ya es jugador libre. Resolver su contrato con Alianza Lima implica que puede fichar por cualquier otro equipo, ya que no llegó a debutar en un partido oficial este 2026. Según las bases del torneo, además, el libro de pases cierra el próximo 15 de marzo, por lo que existe validez legal en caso encuentre un nuevo equipo para disputar la Liga 1 2026.

¿Opciones? Posiblemente un equipo de provincia. En ese espectro el primer club que salta a la vista, por antecedentes, es Juan Pablo II. El cuadro de Chongoyape, que pertenece al presidente de la FPF, Agustín Lozano, tiene en sus filas a Christian Cueva. Otra joya del fútbol peruano con antecedentes que no comulgan con la disciplina y en el último tramo de su carrera profesional.

Juan Pablo II, además, en las tres primeras fechas ha recibido 11 goles. En el duelo ante Cienciano fue goleado 6-1. Urge, parece, reforzarse en defensa. Y por lo visto con Cueva, los antecedentes disciplinarios no son un motivo a tomar en cuenta a la hora de fichar.

Quizá algún nuevo inquilino como Deportivo Moquegua podría sumarse a la pugna por el defensor. El otro caso podría ser FC Cajamarca, aunque la presencia de Hernán Barcos en el cuadro cajamarquino debería ser un atenuante poderoso para desestimar la opción.

Su último deseo

Otro escenario posible, con casi 37 años, es finalmente apostar por cumplir su sueño: jugar en su querido Cantolao y retirarse ahí. “Siempre soñé con retirarme en Cantolao, es algo que me falta. Le tengo un cariño muy especial”, declaró en el 2023.

En medio de una investigación y con una reputación golpeada por casos de indisciplina, volver a su lugar de origen, al club que más quiere y liderarlo en la Liga 2 podría ser una forma de redimirse. La Liga 2 recién empieza a fines de marzo -en teoría- y Zambrano ha publicado un video donde se le ve entrenando.

Jugar ahí su último año y tentar la posibilidad de lograr el ascenso para luego retirarse, es una opción que no se podría descartar ahora por su profundo lazo con el cuadro de Ventanilla.

El retiro o la última bala en el exterior

Carlos Zambrano cumplirá 37 años en julio próximo. Su posición, defensor, le permite prolongar su carrera a diferencia de un atacante. En su entorno estaría la idea de buscar un equipo de alguna liga exótica en su último año como profesional.

Digamos, seguir el camino de Sergio Peña, que tras desligarse de Alianza Lima fichó por un club de Turquía de Segunda División: el Sakaryaspor. El último 10 de la selección peruana y 10 de Alianza, dio el salto a una liga donde probablemente ni sus más fieles seguidores lo vean. ¿El beneficio? Perderle el rastro a las críticas y alejarse de la crisis de reputación que lo persigue. Eso sí, como Peña, ambos deberán responder al proceso que se les sigue por la denuncia de un supuesto abuso sexual.

También le queda el retiro. Zambrano hoy tiene otros negocios fuera del fútbol, como su local de alquiler de canchitas de fulbito. El defensor podría evaluar colgar los chimpunes y pasar al anonimato como empresario.

Como se refuerza, el pasado 22 de enero, el noticiero argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24, informó que los jugadores peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron denunciados por presunto abuso sexual ante la justicia argentina, por una joven de 22 años.

