Por José Antonio Bragayrac

El azul y blanco que se acumula en las calles combina minuciosamente con el cielo emocionado de Trujillo. Hay ilusión desde la antesala, en el banderazo, y hasta después del partido en el Mansiche con el 1-0. Fiesta total en una ciudad que suele ser tan cálida como blanquiazul cada vez que Alianza Lima la visita.

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