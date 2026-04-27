El azul y blanco que se acumula en las calles combina minuciosamente con el cielo emocionado de Trujillo. Hay ilusión desde la antesala, en el banderazo, y hasta después del partido en el Mansiche con el 1-0. Fiesta total en una ciudad que suele ser tan cálida como blanquiazul cada vez que Alianza Lima la visita.

Incluso Guede, usualmente con la mente puesta en sus analíticas obsesiones al rival de turno, salió un rato de su burbuja de planificación e ideas para contestar con una sonrisa o un gesto amable a tantos hinchas. El aliancismo, esa fuerza interior que atrae y cautiva, estuvo más presente que nunca en Trujillo y por ende, en las tribunas de un Mansiche que bien pudo ser una continuación de Matute.

Así de bonito es Alianza, respondería cualquiera al ser consultado sobre el espectáculo que se monta con la llegada del equipo. Pero más bonito es el resultado y sobre todo, la fórmula siempre novedosa con la que Guede hace de este Alianza un equipo convencido de que puede ganar en todas partes. y lo hace.

Porque si en Tarma Guede se vio 20 horas de videos del ADT para encontrar la clave de cómo ganar, para llegar al Mansiche seguramente hizo otro maratón de horas frente a la pantalla. Cruzó cifras, vio estimaciones y así llegó a la puesta en escena.

Primero que repitió el once, salvo Garcés que fue baja por lesión. Luego, que acomodó al equipo con dos piezas claves: otra vez Huamán determinante para el bloque defensivo y nuevamente Eryc Castillo como virtuoso, libre, en ataque.

En ese tránsito hubo todo: sacrificio, rigor, lucidez, constancia y sobre todo, jerarquía para las situaciones límite. Hubo también mucha arenga, banderolas, fiesta blanquiazul en la tribuna. Todos los elementos para que Alianza sea local y favorito.

Pese a eso, Grau no fue un hueso fácil de roer. Fastidió mientras pudo, aunque la roja a De La Cruz terminó con resaltar su condición de equipo discreto y combativo. El gol para romper la paridad en el marcador llegó casi al final del primer tiempo: pelota al centro y Eryc que acomoda y remata para el 1-0.

Mérito de su paz para definir y de la reinvención de Guede para acomodarlo más libre, más suelto, en el ataque. No es casualidad que el ecuatoriano acumule cinco goles en los últimos tres partidos. Siete goles en los últimos cinco juegos. Esa también es una de las razones por la que este Alianza suma puntos: el motor afinado en ataque.

Luego está el funcionamiento de reloj suizo en casi todas las líneas. Sin Garcés, el equipo supo acomodarse con Antoni y Chávez, con Advíncula atropellando por el carrill derecho y Huamán, amo y señor de la otra banda, incluso con asistencia para el gol de Eryc.

Metros adelante, un Pavez sólido, un Gaibor funcional y un Vélez que conversa bastante bien con la pelota y cuando no, tampoco desentona. Arriba, la jerarquía de Paolo y la movilidad de Eryc terminan disolviendo los intentos defensivos.

Incluso Duarte, que pasó mucho tiempo sin jugar en Cristal, resuelve cuando es solicitado. El equilibrio que tanto buscaba Guede, que tan difícil fue encontrar entre escándalos, salidas, eliminaciones en el primer trimestre, por fin aflora y da pelea. Ilusiona.

Porque este equipo de Guede más quecaracterizarse por una forma de juego, se identifica con una idea: la de adaptarse al oponente para vencerlo. Y en ese adecuarse sus piezas funcionan con nivel para ser superiores, con claridad para encontrar eso que a otros tanto les cuesta: el gol.

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