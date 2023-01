Olvidémonos de los goles. Del error conceptual de Yordi Vílchez para regalar el primer gol, de la marca extremadamente pasiva para el segundo o de la increíble falla de Ángelo Campos -con participación de Ballón- en el tercero. La presentación de Alianza Lima ante Atlético Nacional en Colombia, más allá del resultado en contra (3-0), fue vergonzosa. No tuvo un remate serio a portería y se la pasó escuchando el “¡Ufff!” en área propia.





Afectados -quizá- por el horario y el calor, los íntimos olvidaron por completo su juego. El partido se tuvo que jugar el sábado por la noche como frutilla de la “Noche Verdolaga”, pero terminó jugándose este domingo a las 11 de la mañana por el aguacero que inundó el campo del Atanasio Girardot.

Pero Alianza no debe culpar a la lluvia ni al sofocante, casi extremo, calor de mediodía que azota por estos días la ciudad colombiana. Tan agobiante como el que sufrirá en Piura el próximo domingo cuando visite a Atlético Grau por la primera fecha del Torneo Clausura. Claro, si se llega a jugar, porque con el conflicto de los derechos televisivos, todo está en incertidumbre.

Chicho Salas paró casi el mismo once que usó ante Junior de Barranquilla en la “Tarde Blanquiazul” que despertó la ilusión de los hinchas. Solo hubo un cambio: Aldair Rodríguez por Hernán Barcos. Ese pequeño ajuste en el equipo es el que incidió en todos los ataques de los victorianos. Sin Hernán, que es ‘9′ y ‘10′ a la vez, los peruanos ni siquiera se acercaron con seriedad al arco colombiano.

⚽️ ¡Gol de Atlético Nacional! Óscar Perea aprovecha un error en la salida de Alianza Lima y define con clase para el 1-0 en el Atanasio Girardot.



🎙️ @leandrozapponi - @zapccamila



*No disponible en 🇨🇴 pic.twitter.com/wFZI8wYkTf — DSports (@DSports) January 15, 2023

En el arco, Ángelo Campos se apunta una vez más como el titular. Seguro bajo los tres palos, en el primer tiempo salvó en varias ocasiones su portería. Aunque en la segunda mitad se contagió de sus compañeros y cometió un blooper que costó un gol.

La dupla de centrales volvió a ser Vílchez-García, aunque lo más probable es que Zambrano termine jugando al lado del argentino. Yordi, elegido el mejor de su puesto en la Liga 1 el año pasado, pecó de inocente y regaló el primer gol, además de no mostrar seguridad en cada ataque de los verdolagas. A Santiago podría afectarle la estrategia del técnico. Alianza para a su zaga a 30 metros de Campos, y García, que su fuerte es el anticipo, es demasiado lento para el retroceso y siempre queda expuesto.

Peruzzi y Lagos ya mostraron de lo que son capaces. De un lado, Gino cubre bien su lado derecho; del otro, Richi es más un arma de ataque. Pero ante Nacional, ninguno cumplió bien su función. El argentino sufrió todo el rato por su banda y el peruano estuvo tan impreciso como todos los demás.

⚽️ Atlético Nacional, a través de Tatay Torres, anotó así el 2-0 contra Alianza Lima en el Atanasio Girardot.



🎙️ @leandrozapponi - @zapccamila pic.twitter.com/txLfSgkVE6 — DSports (@DSports) January 15, 2023

Con tantos y tan buenos atacantes que olvidan los pedidos tácticos para el retroceso, Josepmir Ballón va a sufrir mucho más que el año pasado. Solo en el medio, como ancla, soporte y equilibrio, el capitán se vio desbordado en cada ataque. En el segundo tiempo, Salas mandó al campo a Jesús Castillo para auxiliarlo pero ya era demasiado tarde.

En ataque

Concha, por su parte, estuvo desaparecido. No llegó al campo de juego. Con la ‘10′ de Farfán en su espalda, en el año en el que debe dar el salto al fútbol extranjero, el volante no quiso ser protagonista como sí lo hizo ante Junior. Impreciso con el balón e incapaz de recuperar un balón, Jairo no pudo ser la conexión de defensa a ataque. Y sin él, Alianza es difícil que juegue bien.

Lavandeira fue el claro ejemplo de los desdibujado que fue el equipo victoriano. Su intensidad para marcar, para ser el primer en salir a presionar, fue una característica del elenco del Chicho Salas. Pero ante Atlético Nacional no hizo eso. No pudo conectarse con Concha, Costa o Reyna. Mucho menos con Aldair Rodríguez.

Gabriel Costa y Bryan Reyna, los jales, los “diferentes” por las bandas, no mostraron más que chipazos. Primero Gabi que generó cierto peligro por la banda derecha. Después Reyna que dejó en el camino hasta a tres colombianos con su regate en velocidad, pero decidiendo mal en el último pase.

⚽️ Samuel Velásquez, con este remate, estableció el 3-0 verdolaga en el Atanasio.



Atl. Nacional derrota a Alianza Lima en Medellín.



🎙️ @leandrozapponi - @zapccamila



*No disponible en 🇨🇴 pic.twitter.com/pH68OIu6JS — DSports (@DSports) January 15, 2023

Aldair Rodríguez fue el ‘9′ elegido por el DT. Siempre fue delantero centro, pero su casi nula capacidad para anotar -lleva cuatro goles en dos años con Alianza- lo pido contrarrestar con sacrificio por las bandas, por lo que el año pasado fue más un extremo. Sin embargo, ahora volvió a ser el referente de ataque y no ayudó. No pudo jugar de espaldas, no rebotó bien los balones para sus compañeros y tampoco se asoció bien.

En el segundo tiempo, ya con el resultado en contra y con la goleada concretada, ingresaron Hernán Barcos y Andrés Andrade, los que se apuntan a pelear un puesto de titulares. Pero poco o nada pudieron hacer. Franco Zanelatto y Jesús Castillo también entraron. Parece que serán las principales piezas de recambio, sobre todo Castillo para apoyar a Ballón en el medio.

A una semana del posible inicio del Apertura, Chicho Salas buscó consolidar a su equipo. Sin embargo, esta presentación deja tantas dudas como críticas. Eso sí, aún faltan Zambrano, Andrade y Barcos o Sabbag; es decir, tres referentes por línea. Pero más allá de eso, y del resultado, el hincha siempre va a pedir que Alianza Lima juegue cada partido como una final y no como ante Atlético Nacional.