El “ya no importa la forma, hay que ganar” de Ceppelini y la dedicatoria sentimental de Cantero: lo que no se vio de una remontada ‘milagrosa’ en el estreno de la blanquimorada

Las derrotas en Coquimbo y en Cusco habían puesto a tambalear lo que parecía un año soñado para Alianza Lima. Con el punto final en la Copa Sudamericana tras perder con la U de Chile y la Liga 1 luego de caer ante Cienciano, el cuadro de Pipo Gorosito necesitaba algo más que el triunfo en Matute: urgía una goleada, una paliza, hoy juego brutalmente estético y eficiente para reengancharse con el corazón del hincha.

Pero no hubo mucho de eso. Por el contrario, la decepción reciente del hincha con el equipo se hizo notar en las tribunas: después de mucho tiempo se podían apreciar espacios vacíos en varias zonas. ¿Mala hora?, ¿Mucho frío? O algo que se rompió tras quedar fuera de torneos internacionales y además dejar el torneo local casi a merced de Universitario.

Lo cierto que, aunque con menos asistencia de público de lo habitual, la fiesta en Matute empezó con un show espectacular en la tribuna sur por el arranque del mes morado. Impresionante despliegue de un tifo alusivo al Señor de los Milagros. Un mes en el que aliancismo apela a la fe para remontar y salir adelante. Y así fue ante el Grau de Comizzo.

La resaca por la eliminación copera y el trajín por el viaje (con derrota) en Cusco exponían a un Alianza que además tuvo que improvisar en la zaga central. Gianfranco Chávez se lesionó en el calentamiento y el elegido del Pipo para suplir el puesto como central fue Brian Arias de 19 años y con un partido en Alianza Lima esta temporada.

Así, con Paolo desde el inicio y Barcos en la cancha, y con Sergio Peña también como suplente, Alianza dio un primer tiempo para el hígado: sin profundidad, con muchas dificultades para generar jugadas de peligro e imprecisos para finalizar con éxito en ataque. Peor aún, a los 13 minutos apenas la visita abrió el marcador.

Fue Bandiera, el goleador visitante, el que aprovechó un mal achique de Huamán para liberarse de la marca y poner el 1-0. Matute, que padeció de una asistencia menor a las fechas anteriores, empezó exigir más a la Piponeta. Sin embargo, el 1-0 en contra se mantuvo hasta finalizar el primer tiempo.

Alianza Lima derrotó 2-1 a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Paloma Del Solar)

Para el segundo, Gorosito mantuvo al once. Pero hubo dos factores claves: Alianza mejoró en su juego y el Grau se fue desinflando. Tanto así que la remontada ‘milagrosa’ llegó en dos minutos: primero con un cabezazo casi en el área chica de Josué estrada y luego por intermedio de Alan Cantero, quizá el mejor jugador de la cancha.

Fueron los dos minutos más felices y entusiastas. El 53 y 55. Gol y gol para la remontada. Luego Gorosito movió sus piezas más para asegurar el triunfo con candado que para buscar afianzar la victoria con un tercer tanto.

En las variantes dos cosas: se fue Cantero ovacionado por las cuatro tribunas y Peña ingresó al minuto 89. Y aunque ingresó a la falta de un minuto para el final, terminó jugando casi 10 por el tiempo adicional. Aunque igual, no hizo mucho.

En el cierre del primer tiempo fue lo más tenso: “jueguen con ganas”, fue el reclamo más suave. Aunque debió ser algo así como “jueguen con mejores ideas”, porque eso era lo que en verdad faltaba, ideas.

Felizmente Alianza reaccionó y no desaprovechó las opciones para la veloz remontada. En el rival ingresó Raúl Ruidíaz y tuvo una opción de gol que desaprovechó. Luego estuvo Comizzo, que aunque ahora técnico de Grau, sigue siendo un entrenador muy identificado con Universitario. Por eso los saludos y ‘cariños’ a su persona no se hicieron esperar. Peor cuando llegó el gol de Neri Bandiera.

Alianza Lima vs. Atlético Grau por Liga 1. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

“Veníamos de la semana más dura del año. Nos dio mucha rabia cómo nos quedamos afuera de la Sudamericana. Nos queda ganar todo lo que queda”, dijo después Ceppelini, revelando que le ha costado mucho al equipo recuperarse. “Yo creo que ya no importa la forma, hay que ganar todos los seis partidos que quedan”, agregó el mediocampista.

Cantero también fue sincero. “El quedar eliminados nos tocó un poco, ahora queda levantar cabeza, seguir peleando el campeonato. Hoy el equipo hizo todo para llevarse un triunfo y, gracias a Dios, lo logramos”, señaló el atacante íntimo en L1Max.

Cantero, que fue de los mejores, cerró con una dedicatoria muy afectuosa a su familia y su novia, que estuvo en Matute. “Déjame mandarle un saludo a mi familia que siempre me banca desde Argentina y a mi novia que está acá, se lo dedicamos a ellos”, añadió el atacante, que en tiempos difíciles apela al respaldo del plantel y de sus seres más queridos para sobreponerse y pelear el Clausura hasta el final.

Le restan seis finales a Alianza, que está a nueve puntos del líder Universitario. Este domingo, la primera final será ante Alianza Universidad en Huánuco. Por lo pronto, el estreno de la blanquimorada en el primer partido de octubre dio resultados. Habrá que ver si la fe y la tradición íntima se ve respaldada por los resultados en la cancha en un mes decisivo.

