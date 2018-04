Alianza Lima y la poca elaboración que tiene en sus goles | VIDEO

Alianza Lima le dijo adiós al Torneo de Verano y está al borde de quedar eliminado en la Copa Libertadores. Las criticas llueven en Matute. Sin embargo, la crisis de los blanquiazules no solo pasa por los resultados, sino principalmente por el desempeño mostrado en a cancha.

De los 13 goles que marcaron en el Descentralizado, solo dos fueron gestados desde una jugada asociada previa –entiéndase una sucesión mínima de tres pases–. Si no nos cree, en este video que mostramos puede comprobarlo: gol de Ascues a UTC en Matute y de ‘Cachito’ Ramírez a Ayacucho FC de visita. Además, en los tres duelos de la Copa no sabe lo que es marcar (carga con una herencia desde el 2012). En ataque, aunque no quiera, el equipo del ‘Profesor’ tiene un cero inapelable.

En tanto, Gustavo Zeballos, gerente deportivo del club aliancista aseguró que respaldará al técnico uruguayo: "Hemos sido muy claros al inicio de la Copa, que intentaríamos estar a la altura de una competición internacional. El rendimiento del equipo en lo que va el torneo no ha sido el que queremos, las expectativas son mayores y, seguramente, tendremos que evaluar el tema grupal y veremos qué es lo que hacemos".