Por Redacción EC

Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a cualquier manifestación de racismo en el fútbol peruano, luego de los presuntos cánticos discriminatorios que se habrían registrado en el Estadio Monumental durante un partido de la Liga 1. El club blanquiazul se pronunció a través de sus redes sociales para condenar este tipo de comportamientos.

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