Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a cualquier manifestación de racismo en el fútbol peruano, luego de los presuntos cánticos discriminatorios que se habrían registrado en el Estadio Monumental durante un partido de la Liga 1. El club blanquiazul se pronunció a través de sus redes sociales para condenar este tipo de comportamientos.

En el documento, la institución victoriana remarcó que los actos de discriminación no representan los valores del deporte ni del fútbol. Además, reafirmó su compromiso con la igualdad, el respeto y la convivencia dentro y fuera de las canchas, insistiendo en que el racismo no debe tener lugar en los estadios.

La polémica surgió luego de que se activara el protocolo antirracismo en el encuentro disputado en el Estadio Monumental entre Universitario de Deportes y UTC, tras reportarse presuntos insultos discriminatorios desde las tribunas contra un futbolista del cuadro cajamarquino.

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Ante lo ocurrido, Universitario también publicó un comunicado en el que aseguró que condena cualquier acto de discriminación y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido. El club crema señaló que facilitará el material audiovisual necesario para contribuir con una investigación objetiva.