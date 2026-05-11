Alianza Lima rescató un valioso empate 1-1 frente a Sporting Cristal en Matute y se mantiene como líder absoluto del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El punto obtenido les permitió a los íntimos conservar una ventaja importante sobre sus principales perseguidores cuando restan solo tres fechas para el final del campeonato.

Actualmente, los dirigidos por Pablo Guede suman 33 puntos y superan por cuatro unidades a Cienciano y Los Chankas, sus más cercanos competidores en la tabla.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para campeonar?

El cuadro blanquiazul depende de sí mismo para conquistar el Torneo Apertura 2026. Si Alianza Lima consigue victorias ante Cienciano y Los Chankas en las próximas jornadas, se convertirá automáticamente en campeón.

No obstante, Los Chankas todavía tienen un partido pendiente frente a Cusco FC, resultado que podría reducir la diferencia de puntos antes de la recta final del campeonato.

Esteban Pavez valoró la reacción de Alianza Lima y ya piensa en el duelo clave ante Cienciano | Foto: GEC

El partido ante Cienciano podría ser decisivo

La próxima fecha será determinante para las aspiraciones del club de La Victoria. Alianza visitará a Cienciano en Cusco en un duelo que podría marcar el rumbo definitivo del Apertura. Una victoria permitiría a los íntimos sacar de carrera al cuadro imperial y llegar con grandes posibilidades de asegurar el título en Matute frente a Los Chankas.

El calendario de Alianza Lima en las últimas fechas del Torneo Apertura 2026 será exigente, con dos partidos fuera de casa y uno como local:

Cienciano vs Alianza Lima | sábado 16 de mayo | 5:00 p. m.

| sábado 16 de mayo | 5:00 p. m. Alianza Lima vs Los Chankas | sábado 23 de mayo | 8:30 p. m.

| sábado 23 de mayo | 8:30 p. m. FC Cajamarca vs Alianza Lima | domingo 31 de mayo | horario por confirmar.