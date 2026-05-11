Resumen

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Luis Advincula celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2026. foto: Ernesto BENAVIDES / AFP
Luis Advincula celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2026. foto: Ernesto BENAVIDES / AFP
/ ERNESTO BENAVIDES
Por Redacción EC

Alianza Lima rescató un valioso empate 1-1 frente a Sporting Cristal en Matute y se mantiene como líder absoluto del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El punto obtenido les permitió a los íntimos conservar una ventaja importante sobre sus principales perseguidores cuando restan solo tres fechas para el final del campeonato.

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