Resumen

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Alianza Lima enfrentará a Los Chankas en Andahaylas sin Pablo Guede en el banco de suplentes. (Foto: Club Alianza Lima)
Alianza Lima enfrentará a Los Chankas en Andahaylas sin Pablo Guede en el banco de suplentes. (Foto: Club Alianza Lima)
Por Fernanda Huapaya

En lo que va de la temporada, Pablo Guede ha dejado abrir dos entrenamientos a la prensa. El primero fue durante las primeras fechas del Torneo Apertura, en EGB de Lurín, y por un tiempo de 15 minutos. Y el segundo fue en la pretemporada de Cieneguilla previa al Torneo Clausura, solo a dos medios -El Comercio fue uno de ellos- y con la indicación de no poder grabar ni tomar fotos: simplemente observar. El último sábado por la tarde; sin embargo, fue la tercera vez que abrió las puertas de un entrenamiento, pero no precisamente a la prensa, sino a varios niños de Andahuaylas que aguardaban sujetados a unas rejas.

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