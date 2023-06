Las sensaciones son mismas de cada año: un equipo que perdió la talla ante la exigencia internacional y el lamento de extrañar siempre a los que no están. ¿Cómo calificar el rendimiento de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023? Acaso es un fracaso por los fichajes que realizó pensando justamente en un buen papel en el torneo o es un paso hacia adelante luego de varios años de vergüenza llegando a tener hasta 30 partidos sin ganar, que este 2023 pudo cortar.

Es la misma sensación tras el pitazo final de la derrota ante Paranaense en Brasil. Fue 3-0 en un partido sin sobresaltos para los brasileños, que con el peso de sus figuras logró la victoria que lo clasifica como líder del grupo y dejó sin nada a Alianza, ni el consuelo de la Copa Sudamericana.

Poco de Alianza Lima, sí. Y les cuesta a los íntimos, y le cuesta más si solo tiene en su alineación titular a tres de los ocho refuerzos de peso que hizo para la Copa Libertadores. Sin Andrés Andrade, Gabriel Costa y Carlos Zambrano por lesión, con Pablo Sabbag y Christian Cueva como suplentes y solo con Santiago García y los peruanos Bryan Reyna y Jesús Castillo en el once, el equipo íntimo no tiene muchas armas con las cuales intentar algo.

Porque el corazón de Míguez no es suficiente para alcanzar la velocidad de Victor Roque. El cariño de Hernán Barcos no basta ante la solvencia de Pedro Henrique y el talento de Bryan Reyna no supera al de la defensa brasileña, pese al esfuerzo del íntimo.

El torneo

Más que el partido, se evalúa la campaña. Mala suerte por las lesiones o mala planificación, pero Alianza apenas pudo gozar de sus jales en esta Copa. Quizás solo en la victoria ante Libertad en Asunción y en la caída ante Mineiro en Brasil tuvo a gran parte de ellos en forma y en el campo. Luego, tuvo que solucionar en puestos claves con jugadores que ya estaban desde el año pasado, caso Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Aldair Rodríguez y el mismo Hernán Barcos.

Jugador PJ - minutos Minutos totales C. Cueva 5

Alianza 0-0 Paranaense - 75′

Mineiro 2-0 Alianza - 18′

Alianza 1-2 Libertad - 32′

Alianza 0-1 Mineiro - 90′

Paranaense 3-0 Alianza - 33′ 248 C. Zambrano 5

Paranaense 0-0 Alianza - 90

Libertad 1-2 Alianza - 90′

Mineiro 2-0 Alianza - 90′

Alianza 1-2 Libertad - 90′

Alianza 0-1 Mineiro - 90′ 450 A. Andrade 3

Alianza 0-0 Paranaense - 15′

Libertad 1-2 Alianza - 90′

Mineiro 2-0 Alianza - 82′ 177 P. Sabbag 6

Alianza 0-0 Paranaense - 82′

Libertad 1-2 Alianza - 90′

Mineiro 2-0 Alianza - 90′

Alianza 1-2 Libertad - 66′

Alianza 0-1 Mineiro - 10′

Paranaense 3-0 Alianza 15′ 353 G. Costa 2

Alianza 0-0 Paranaense - 75′

Alianza 1-2 Libertad - 32′ 107 S. García 5

Alianza 0-0 Paranaense - 90′

Libertad 1-2 Alianza - 90′

Mineiro 2-0 Alianza - 90′

Alianza 0-1 Mineiro - 90′

Paranaense 3-0 Alianza - 90′ 450 B. Reyna 6

Alianza 0-0 Paranaense - 90′

Libertad 1-2 Alianza - 74′

Mineiro 2-0 Alianza - 90′

Alianza 1-2 Libertad - 90′

Alianza 0-1 Mineiro - 90′

Paranaense 3-0 Alianza - 67′ 501 J. Castillo 6

Alianza 0-0 Paranaense - 82′

Libertad 1-2 Alianza - 80′

Mineiro 2-0 Alianza - 90′

Alianza 1-2 Libertad - 90′

Alianza 0-1 Mineiro - 90′

Paranaense 3-0 Alianza - 90′ 522

Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Fracaso o un paso hacia adelante? Si consideramos que se volvió a ser último en el grupo y que ni siquiera se pudo llegar a los play off de la Copa Sudamericana, lo de Alianza Lima ha sido un mal torneo definitivamente. No cumplió ni el mínimo exigido para seguir en los torneos internacionales.

Pero claro, este 2023 es el año en el que Alianza Lima cortó la racha de 30 partidos sin victorias, tras el 2-1 ante Libertad en Asunción, pero ese fue el punto máximo de los íntimos apenas en la segunda fecha. Luego el rendimiento fue en caída, cuando se requería subirlo o al menos mantenerlo para pelear hasta el final.

Los números

Alianza Lima se despide de esta Copa Libertadores 2023 con cuatro puntos, los mismos que sumó en las cuatro ediciones anteriores, uno en cada uno. Es decir, este Alianza mejoró en ese sentido de los resultados e incluso mejoró su diferencia de goles pese a caer goleado ante Paranaense. Acabó con -6 de diferencia tras marcar tres tantos y recibir nueve, cuando solo el año pasado finalizó con -12.

¿Acaso los números serán capaces para defender la temporada de Alianza Lima? Sin llegar a la Sudamericana, sabe a poco la inversión realizada, ya que en la foto final la imagen no ha cambiado respecto a los últimos años: coleros y fuera de cualquier torneo.

Tres millones de dólares y los 300 mil soles de la victoria ante Libertad fueron las ganancias. Optaba por 500 mil dólares más de llegar a la Sudamericana, pero deportivamente estaban lejos de ello.

Volverá Alianza Lima a la Liga 1 y el objetivo del tricampeonato hoy se vuelve más necesario. Ya ganaron el Apertura y son candidatos en el Clausura. Pero la sensación hoy no es la mejor. Quedarse con las manos vacías a nivel internacional siempre será un fracaso ante la apuesta mostrada en La Victoria.

