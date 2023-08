Así como los íntimos, los otros clubes tampoco se presentaron en sus respectivos encuentros. Pero fue Alianza el que llegó hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de revocar dicho resultado que a la postre no interfirió en la consecución del Apertura 2023, ya que los dirigidos, en ese entonces, por Guillermo Salas, ganaron el primer certamen del año incluso con dos fechas de anticipación.

Pasó medio año y el pedido parece estar cerca de conocer su resultado. “Alianza Lima va al TAS en búsqueda de revocar el “walkover”, partido perdido 3-0 en su partido vs. Sporting Cristal -a inicios del campeonato- en la disputa por los derechos de transmisión”, compartió el abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo y administrativo.

Por ello, a continuación te traemos cinco respuestas sobre el caso y cómo podría influir en la clasificación directa de Alianza a la final de la Liga 1 Betsson.

¿Qué es lo que reclama Alianza Lima?

“Sporting Cristal violó el artículo 49.1 de las bases del torneo, que indica que las obligaciones (de pedir garantías) son del equipo local (Sporting Cristal) y esa es la razón por la que Alianza Lima no se presentó. El primer ministro, Alberto Otárola, a quien agradecemos su apoyo, no está por encima de la ley. Él dijo que se podía jugar a puertas cerradas, pero no se dieron las garantías”, fue lo que señaló Tito Ordóñez, delegado de Alianza, un día después de que se consumara el W.O.

En ese contexto, Ordóñez conversó con este Diario y contó que el club puso todo eso en conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la FPF antes de que la fecha se desarrolle, pero como respuesta recibieron que dicha área no tenía atribución para ver ese tema, por lo que decidieron acudir al TAS.

Lo que Alianza pide es que se reprograme el partido. “Si en la resolución sale así, el encuentro se jugará y corresponderá al Torneo Apertura”, nos dijo hace algunos meses. En ese sentido, los íntimos esperan que el TAS les dé la razón y puedan enfrentar a los rimenses en el Alberto Gallardo en un duelo válido por la fecha 3 del torneo que culminó en mayo y tuvo como campeón al cuadro victoriano.

¿Cuál es la postura de Cristal?

En el Rímac no hay medias tintas con respecto al tema. Si bien es cierto el pedido no fue contra ellos, creen que ganaron justamente el encuentro porque se presentaron en el lugar, fecha y hora programada por la Liga de Fútbol Profesional, el ente encargado de organizar la Liga 1 Betsson.

“Todos están en la libertad de tomar su decisión. Si no quieres participar, si no quieres estar en el sistema, la FIFA lo dice bien claro. Tienes un camino alternativo”, declaró el presidente Joel Raffo tras declararse ganador a Cristal por un marcador de 3-0.

Cabe recordar que los rimenses decidieron ser parte del grupo que aceptó ser parte de 1190 Sports, la empresa dueña de los derechos televisivos en el fútbol peruano.

¿Cuándo se conocerá la resolución?

Este lunes, el abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho Deportivo y Administrativo, informó a través de su cuenta oficial de Twitter la fecha en la que sería la audiencia en la que saldría la resolución.

“Se fijó audiencia para el 9/10 en el asunto TAS 2023/A/9533″, señaló. Es decir, de aquí a un mes se conocerá definitivamente la decisión con respecto a este caso.

¿Qué es lo que podría pasar?

El caso es sencillo y tiene dos caminos. El primero es que se le dé la razón a Alianza Lima, por lo que el partido se debería reprogramar por parte de la Liga de Fútbol Profesional, así el Torneo Apertura ya haya terminado hace meses. De ser así, los íntimos tendrían la chance de revertir el resultado en contra por 3 a 0 .

El encuentro, claramente, se jugaría en el Alberto Gallardo. Aunque no se sabe hasta el momento si el escenario puede cambiarse y el choque puede pasar al Estadio Nacional, ahora que no hay riesgo de que se jueguen partidos de tal magnitud con público. Cuando se dió el ‘walk over’ sí estaba prohibido por las protestas que había en diversos puntos del país.

El segundo camino es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo desestime el pedido de Alianza Lima y todo se mantenga tal cual está en este momento: Cristal ganó por WO con un marcador de 3-0, pero los íntimos de todos modos salieron campeones del Apertura.

¿De qué le serviría a Alianza que le acepten el pedido?

Si bien es cierto, Alianza Lima ya ganó el Torneo Apertura aún con un ‘walk over’ sobre sus espaldas, en estos momentos los íntimos están lejos de la cima del Clausura (están a siete puntos del líder Universitario) por lo que todos los ojos están puestos en el acumulado (están un punto por encima de la ‘U’, justamente).

De acuerdo a las bases de la Liga 1 Betsson 2023, si un equipo no gana los dos torneos, habrá playoffs. En ese sentido, si Alianza quiere mantener su lugar en la final por ganar el Apertura -puede haber una semifinal previa si el campeón del Clausura no es el segundo en el acumulado-, debe mantener ese primer lugar en la tabla general.

Por eso es importante para el cuadro blanquiazul que se reprograme el choque ante Cristal. De ganarlo, no solo tendría tres puntos más, sino que también habría una cambio en la diferencia de gol. Incluso empatando puede verse beneficiado.





