Cuando se esperaba ver a Christian Cueva, a Alianza lo terminan salvando los de menos cartel. Un Jesús Castillo que entró a darle orden al equipo, un Franco Zanelatto que entrega todo y un Aldair Rodríguez que esta temporada está con los santos del gol de su lado ya que ya tiene la misma cantidad de tantos que marcó el año pasado.

En un partido incómodo que le planteó la César Vallejo de Sebastián Abreu, los íntimos vencieron 2-0 a los poetas para ser cómodos líderes del torneo Apertura, con cinco puntos de ventaja sobre Universitario. Los norteños supieron cortar los circuitos y en base a balones profundos pudieron hacer daño.

Fue un partido sufrido -Franco Saravia salvó tres veces- y hasta polémico -un penal de Ricardo Lagos no cobrado-. Sin que aparezca Christian Cueva, con Andrés Andrade muy retrasado y con Gabriel Costa en uno de sus peores partidos -erró dos goles cantados-, Alianza encontró salvación en sus cambios.

Solo Bryan Reyna intentaba romper el molde que había impuesto Vallejo en Matute. En base a su velocidad buscaba hacer lo suyo, pero sin conectar con Cueva y muy lejos de Barcos, sus intenciones se iban diluyendo.

¿Por qué le costó tanto a Alianza?

Por primera vez en el año, Christian Cueva y Andrés Andrade jugaron juntos. Antes tuvieron actividad en algunos partidos, pero cuando uno estaba en campo, el otro estaba en la banca. Ahora coincidieron desde el primer minuto y claramente no le funcionó a Alianza.

No funcionó porque le dejaron el mediocampo solo a Josepmir Ballón, ya que Andrés Andrade no siente jugar tan retrasado y es mucho el traslado que tiene que hacer para conectar con el ataque.

Y no funciona Christian Cueva porque aún no está en ritmo futbolístico, porque no logra conectar con un compañero, ni con Hernán Barcos que también fue titular. No se le ve porque en vez de conectar, parece desordenar el ataque, ya que ocupa el espacio al que Andrade puede llegar.

Cueva nunca pudo conectar con Barcos. (Foto: Violeta Ayasta)

Así, fue muy fácil que Vallejo encuentre rápidos los espacios para generar rápidos contragolpes. Y la mala fortuna no le permitió estar por encima en el marcador, ya que el portero Franco Saravia estuvo en una noche iluminada para salvar tres claras jugadas de gol.

Pero corrigió el Chicho Salas. Ingresó Jesús Castillo para darle ese balance en el mediocampo -aunque sacó a Andrade en vez de Cueva, de mala noche- y metió a Franco Zanelatto para activar la banda derecha.





Y volvió a ser el Alianza que veníamos viendo. Volvió a ser el equipo con presión a partir del físico de Castillo, el cuadro que juega usando todo el ancho del campo y sobre todo, que empezó a ver el arco contrario.

Y porque Matute pesa. Más allá de las doce victorias que suman, la localía puede influir para que el arbitraje sea más contemplativo con los íntimos y para que no se vea un penal. Pero esa vez Vallejo no fue a defenderse en territorio íntimo, al contrario, salió a dar pelea, pero Alianza tiene la mano más pesada y pegó más fuerte cuando pudo.

Ventaja que da tranquilidad

Así, ya con todos sus partidos completos, Alianza Lima le saca cinco puntos a su perseguidos Universitario. Quedan cinco fechas y a los blanquiazules jugarán tres de ellas en casa donde llevan doce victorias seguidas.

La ventaja de los íntimos se cosechan en lo que significa Matute, en el peso de sus jugadores y la variedad de su plantilla. Porque puede hacer cambios hombre por hombre, pero cada ingreso da algo distinto.

Es una ventaja que los íntimos deben saber controlar. Vale recordar que el año pasado los cremas tenían esa misma diferencia en el Torneo Clausura y terminaron cediendo en la parte final del torneo en favor de los íntimos.

Con sufrimiento, pero Alianza Lima hace imponer su plantilla para celebrar en el Torneo Apertura. ‘Sin Cueva’ también le alcanza.

