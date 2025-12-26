Alianza Lima se mueve en el mercado de pases con el objetivo de armar un plantel competitivo para la próxima temporada, donde afrontará la Liga 1 y los desafíos internacionales. La directiva blanquiazul trabaja junto al comando técnico en la llegada de refuerzos, mientras define salidas y analiza oportunidades que ofrece el libro de transferencias.

Fichajes de Alianza Lima

El club íntimo ya cerró algunas incorporaciones que buscan fortalecer líneas puntuales del equipo. Los nuevos fichajes apuntan a darle mayor equilibrio y variantes al plantel, pensando en un calendario exigente y la necesidad de pelear el título desde el inicio del torneo.

D’Alessandro Montenegro ya es nuevo refuerzo blanquiazul para la temporada 2026, llega desde ADT con mucha proyección para el equipo dirigido por Pablo Guede.

También se suman los fichajes de Cristian Carbajal, Jairo Vélez, Luis Ramos y Alejandro Duarte, apuntando a reforzar el ataque y la portería del plantel.

Bajas confirmadas de Alianza Lima

En paralelo, Alianza Lima confirmó la salida de varios futbolistas que no continuarán en la institución por finalización de contrato o decisión técnica. Además, algunos jugadores podrían salir a préstamo para sumar continuidad y minutos en otros clubes del fútbol peruano.

Hernán Barcos ya no seguirá en el club tras terminar su vínculo, mientras que Ricardo Lagos, Matías Succar y Pablo Ceppelini también dejaron el plantel. Además, algunos juveniles como Carlos Gómez serán cedidos a equipos de la Liga 1 para ganar minutos de juego en 2026.

Rumores y posibles fichajes de Alianza Lima

El mercado sigue abierto y en Matute no descartan nuevas incorporaciones. En las últimas horas, distintos nombres han sido vinculados a Alianza Lima, tanto del medio local como del extranjero, aunque por ahora no existen anuncios oficiales. La expectativa crece entre los hinchas, atentos a cada novedad del mercado blanquiazul.

El club blanquiazul suena con la posible llegada de Nicolás Díaz y Federico Girotti para completar el ataque, aunque todavía no hay confirmación oficial.

También hubo vínculos con la opción de incorporar a Luis Advíncula, aunque las negociaciones serían complicadas por temas contractuales

Renovaciones de Alianza Lima

Eryc Castillo — continuaría en el club tras extender su vínculo.

— continuaría en el club tras extender su vínculo. Renzo Garcés — una de las piezas centrales en la defensa que seguirá en La Victoria.

— una de las piezas centrales en la defensa que seguirá en La Victoria. Fernando Gaibor — mediocampista con experiencia que también renovó su contrato.

— mediocampista con experiencia que también renovó su contrato. Alan Cantero — figura joven del equipo que aparece como renovación confirmada (aún por oficializar detalles)

Alianza Lima continúa moviendo fichas en este mercado de pases pensando en pelear la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026, con varias altas confirmadas y otras incorporaciones que aún están en la etapa de rumor.