Entre condiciones, objetivos y detalles: Qué falta para que Paolo renueve con Alianza y por qué no lo hizo aún

Guerrero en el 2026

Es sabido por propias palabras de Guerrero que el 2026 será su última temporada como futbolista profesional y que desea cerrar esta etapa en Matute. Es por eso que, a falta de firma oficial, la disposición para continuar en Alianza Lima es positiva y desde el club no tienen ninguna duda sobre su renovación: es el objetivo.

Sin embargo, todavía faltan ultimar detalles contractuales. El jugador ya tiene conocimiento de que el club quiere contar con él para el 2026 y, a estas alturas, solo se deben ultimar detalles para su continuidad que tienen que ver básicamente con el salario y el cumplimiento de ciertos objetivos.

Si bien el club apunta a buscar un delantero extranjero y posiblemente Paolo Guerrero sea más utilizado como segunda opción, más allá de su notable vigencia, esto no es algo que preocupe al jugador que ha sabido aguardar en la banca de suplentes cada vez que ha sido necesario. Por tanto, el tema de la titularidad o no, no implica una dificultad en la negociación.

La propuesta formal de Alianza Lima a Guerrero está siendo preparada, pero no está cerrada ni firmada. El Comercio pudo conversar con fuentes del club ‘íntimo’ y confirmaron que el panorama es bastante favorable, por lo que quieren evitar entorpecer la negociación. De no mediar inconvenientes, esta renovación será oficial en los primeros días de noviembre.

Números de Guerrero

A lo largo de la temporada 2025, Guerrero se ha convertido en el segundo goleador de Alianza Lima anotando un total de 13 goles: siete en el Torneo Apertura, tres goles en Copa Libertadores y tres en el Torneo Clausura. Por encima de él se encuentra Hernán Barcos con 14 anotaciones y por debajo están Eryc Castillo con 10 y Kevin Quevedo con 9 a lo largo del año.

