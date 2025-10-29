Entre condiciones, objetivos y detalles: Qué falta para que Paolo renueve con Alianza y por qué no lo hizo aún

Escucha la noticia
A poco de que culmine el campeonato nacional, Alianza Lima ya tiene la cabeza en la siguiente temporada: salidas, renovaciones y refuerzos; respectivamente. En ese orden de prioridad, el área deportiva del club ‘íntimo’ tiene en agenda poder cerrar la extensión de contrato de Paolo Guerrero para el 2026 y, según pudimos conocer, todo está bien encaminado pero todavía no se ha dado la firma oficial, tal como se ha venido rumoreando en las últimas horas. ¿De qué depende que renueve?