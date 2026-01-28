Entre la experiencia importada y la escasez local: el perfil del técnico en la Liga 1 y por qué hay 11 argentinos contra solo 4 peruanos este 2026

Mientras los cupos para futbolistas extranjeros en el fútbol peruano se ampliaron a siete esta temporada 2026, el espacio para los entrenadores locales en las últimos cinco años se ha visto reducido notoriamente. En la Liga 1, que empieza este viernes, solo cuatro de los 18 entrenadores son de nacionalidad peruana (ninguno en los grandes como Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal), bastante menos que en el 2021, cuando empezaron la temporada nueve profesionales. ¿Qué nacionalidad predomina? La argentina, otra vez.

Eso sí, la cifra se duplicó respecto al año pasado, en el que apenas dos entrenadores con nacionalidad peruana iniciaron el torneo. Paul Cominges y Santiago Acasiete, también exfutbolistas, fueron los únicos locales de entre 18 entrenadores. El detalle es que este año, ninguno de los dos se mantiene en la primera categoría.

Hasta el 2025, el número de técnicos peruanos que iniciaban el torneo local se había reducido consecutivamente por cuatro años, pasando de nueve en la temporada 2019 a solo dos el año pasado. En contraste, la nacionalidad argentina sigue siendo la preferida para el medio local. Solo el año pasado, 13 entrenadores fueron de la nacionalidad de Messi. Este 2026, aunque la cifra se redujo, son un total de 11, mayoría absoluta.

—Los de mayor permanencia—

De los 18 entrenadores que empezarán esta temporada, solo cinco han alcanzado el título nacional en el Perú anteriormente. Dos de ellos son peruanos: Roberto Mosquera y Juan Reynoso.

Reynoso, además, es el técnico nacional con mayor tiempo de permanencia en el puesto. Lleva seis meses en Melgar. Mientras que el técnico extranjero con una mayor etapa continua en el Perú es el argentino Ángel Comizzo (18 meses), que además fue campeón con la ‘U’ en el 2013.

Ángel Comizzo sacó campeón a Universitario de Deportes en la temporada 2013 | Foto: GEC

Carlos Bustos, hoy en UTC, se consagró campeón nacional con Alianza Lima en el 2021. El tercer extranjero campeón es Paulo Autuori (Cristal, 2002). Un detalle no menor: la última vez que Cristal y Alianza obtuvieron el título nacional, lo hicieron bajo la tutela de un entrenador peruano: Mosquera en el Rímac (2020) y Guillermo Salas en Matute (2022).

Guillermo 'Chicho' Salas fue campeón con Alianza Lima en 2022 y dirigió a Jefferson Farfán. (Foto: Liga 1)

Los 18 entrenadores de la Liga 1 2026

Nombre Club Nacionalidad Pablo Guede Alianza Lima Argentina Ángel Comizzo Atlético Grau Argentina Horacio Melgarejo Cienciano Argentina Miguel Rondeli Cusco FC Argentina Hernán Lissi D. Garcilaso Argentina Marcelo Zuleta Juan Pablo II Argentina Walter Paolella Los Chankas Argentina Carlos Bustos UTC Argentina Pablo Trobbiani ADT Argentina Federico Urciuoli A. Atlético Argentina Claudio Biaggio C. Unidos Argentina Jaime Serna D. Moquegua Perú Juan Reynoso Melgar Perú Carlos Silvestri FC Cajamarca Perú Roberto Mosquera Sport Huancayo Perú Jaime de La Pava Sport Boys Colombia Paulo Autuori Sporting Cristal Brasil Javier Rabanal Universitario España

Un detalle no menor es la apuesta de los llamados ‘grandes’. Ahí el mayor ejemplo es Universitario, vigente tricampeón del fútbol peruano: el último título lo obtuvo con el uruguayo Jorge Fossati, quien también fue campeón en el 2023. Mientras que el trofeo del 2024 lo lideró el argentino Fabián Bustos.

En la ‘U’, el último entrenador peruano campeón fue Roberto Chale, en 1999 y 2000. En Alianza Lima, en cambio, la figura cambia: el último título, el del 2022 fue conseguido precisamente por un entrenador nacional, Guillermo Salas. Ese año el cuadro blanquiazul logró el bicampeonato, tras el título del 2021 que perteneció a Carlos Bustos, argentino hermano de Fabián que precisamente este 2026 volvió al fútbol peruano, ahora como entrenador de UTC.

En Sporting Cristal pasa algo similar: el último entrenador en salir campeón fue un nacional. Roberto Mosquera lideró al cuadro celeste al título del 2020. Desde entonces, Cristal acumula cinco años fallidos en la lucha por el campeonato.