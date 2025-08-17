Erick Noriega: la historia detrás de su partida a Gremio, cómo se triplicará su salario y el Sub 23 que Gorosito ya preparó para reemplazarlo

A dos días del cierre del libro de mercado de pases de la Liga 1, se dio un nuevo cambio en el plantel de Alianza Lima. Esta vez no por un refuerzo, sino por una muy sensible baja: Erick Noriega. El volante ‘íntimo’, considerado como la gran revelación de esta temporada, fue vendido a Gremio, club que estuvo dispuesto a pagar un monto mayor a la cláusula de salida impuesta al jugador para comprar el 80% de su pase.

Erick Noriega recibió oferta de Gremio. (Foto: Getty Images)

Gremio, la gran excepción

Ya con anterioridad, Alianza Lima había recibido llamadas por Erick Noriega de parte de otros mercados, sobre todo del argentino y mexicano. Sin embargo, en aquellas oportunidades, el volante central de 23 años no se vio convencido de querer salir del club ‘íntimo’. Hasta que llegó Gremio.

El contrato de Gremio a Erick Noriega implica que llegue a ganar más de tres veces el salario que tiene en Alianza Lima. Además del aspecto económico, para el jugador representa una gran oportunidad el hecho de jugar en una liga tan competitiva y costosa como la brasilera.

Erick Noriega volvió a Alianza Lima en 2024 luego de hacer juveniles en el club. (Foto: Agencias)

Es por eso que el futbolista mostró su deseo de poder salir y Alianza Lima escuchó su solicitud. Asimismo, para el club también representaba una buena oportunidad económica considerando que Gremio estaba dispuesto a pagar incluso un monto mayor al de la cláusula con la que contaba el jugador.

Desde El Comercio pudimos conocer que Alianza Lima le había puesto una cláusula de salida que bordeaba el millón y medio de dólares una vez que firmó su extensión de contrato hasta finales del 2028. Este mismo monto de cláusula iba a renegociarse una vez que llegara el fin de esta temporada, según afirmó el entorno del jugador.

Monto de venta

Por tanto, desde este diario pudimos conocer que Gremio ofreció alrededor de dos millones de dólares para motivar la salida de Erick Noriega. Este monto fue aceptado por Alianza Lima, sobre todo considerando el deseo del jugador, y se integrará a su nuevo club en los próximos días.

Cabe destacar que no se trata del 100% del pase, sino del 80%. Por tanto, Alianza Lima preservará el 20% de la ficha de Erick Noriega para próximas ventas y esto ya se negoció formalmente con Gremio.

𝑺𝒆́ 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏 𝒕𝒖𝒔 𝒐𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒗𝒊́𝒂 𝒉𝒂𝒚 𝒂𝒎𝒐𝒓 𝒚 𝒕𝒖 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒊𝒄𝒆: "𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓𝒆́".

𝒀 𝒂𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒂 𝒎𝒊 𝒗𝒊𝒅𝒂, 𝒚𝒐 𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒆́ … 💙🥹 pic.twitter.com/HS8CKp58Ga — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 17, 2025

En tal sentido, el duelo ante ADT en Matute habría sido su último partido de Noriega con Alianza Lima. El plantel ‘íntimo’ tiene planificado viajar a Ecuador este lunes por la tarde para el partido de vuelta ante la Universidad Católica del miércoles y todavía no se ha confirmado si el ‘Samurai’ formará o no parte de la lista de viajeros.

A lo largo de esta temporada, Erick Noriega jugó un total de 34 partidos en Alianza Lima: 16 por Torneo Apertura, 11 en Copa Libertadores, 3 en Copa Sudamericana y 4 en Torneo Clausura. En total, anotó dos goles (ante Cusco FC y Binacional) y dio una asistencia (ante Boca Juniors). Su reemplazante en el once titular de Néstor Gorosito será otro compañero de 23 años, Alessandro Burlamaqui, el reciente fichaje del plantel.

La pista de Quevedo

Aún cuando Alianza Lima no ha anunciado la salida de Erick Noriega, una pista llegó por parte de Kevin Quevedo, quien publicó una historia en su red social Instagram con una foto junto a Noriega.

Noriega es el mejor amigo de Quevedo en Alianza Lima y ambos han protagonizado curiosos videos y postales a lo largo del año. Ambos además concentran juntos, por lo que la partida de Erick resulta especial para Kevin.

Erick Noriega dejará Alianza Lima para irse al Gremio de Brasil. (Crédito: IG).

