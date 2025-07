Erick Noriega y Piero Cari: la postura de Alianza Lima tras recibir ofertas del extranjero por sus dos promesas

En tan solo siete meses, ambos crecimientos hicieron que tanto Noriega como Cari no sean elogiados solo en el fútbol peruano, sino también en clubes del extranjero. Asimismo, una clave para que ambos jugadores sean más atractivos en mercados del exterior fue el factor edad: Noriega de 23 años y Cari de 17 años resultan grandes promesas a explotar en unos años más.

Piero Cari viene ganando minutos en el primer equipo de Alianza Lima Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec / ANTONIO MELGAREJO

Ofertas por el ‘Samurai’

Si bien Erick Noriega ya venía teniendo buenos desempeños desde que llegó a Alianza Lima en junio del 2024, fue recién a inicios de la temporada del 2025 donde sorprendió a todos -incluso a Néstor Gorosito- haciéndose dueño del puesto de volante central.

Con anterioridad, el futbolista nacido en Japón en el 2001 ya había sido detectado incluso por Jorge Fossati cuando lo convocó a la selección peruana en octubre del 2024 aún como zaguero central. Tras recibir constantes llamados, su debut con la ‘bicolor’ se dio recién en junio del 2025 cuando ingresó por el lesionado Pedro Aquino y ya como volante central.

El último mayo, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, había confirmado en un diálogo con El Comercio que ya tenían ofertas por Erick Noriega desde el extranjero. Desde este diario pudimos confirmar que entre las opciones estaban el mercado argentino y mexicano, aunque no se descartan que también algunos clubes de Europa hayan consultado por él.

En aquella oportunidad, la postura de Alianza Lima era una: no iba a ser vendido por menos de lo que exige su cláusula de salida. Para entonces, Noriega tenía una cláusula de poco menos de dos millones de dólares. Sin embargo, semanas después, el club ‘íntimo’ logró una extensión de contrato con el jugador hasta fines del 2028 que incluía un incremento en dicha cláusula.

Por tanto, el club que quiera comprar el fichaje de Erick Noriega deberá pagar algo más de dos millones de dólares por su pase. Más allá de eso, desde Alianza Lima no tienen intención de dejarlo salir pues la prioridad es que se quede, como mínimo, hasta finales de la temporada del 2025.

Erick Noriega en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

La propuesta por Piero Cari

En el caso de Piero Cari, futbolista de 17 años formado en las canteras de Alianza Lima, la situación fue parecida. El volante ofensivo convenció a Néstor Gorosito con su desequilibrio y mucha inteligencia de juego con y sin el balón.

Por esto, ‘Pipo’ no dudó en incluirlo en el primer equipo y darle la titularidad cuando otros jugadores más experimentados no venían con buen nivel o no estaban aptos (Pablo Ceppelini y Alan Cantero). Cari aprovechó su oportunidad y demostró mucha madurez dentro del campo de juego, lo que lo ha convertido en ser prioridad ahora solo por detrás del recién fichado Sergio Peña.

Piero Cari debutó en marzo de este año ante ADT en Tarma por la Liga 1, también jugó Copa Libertadores. (Foto: Club Alianza Lima / Facebook)

Si bien a Alianza Lima no han llegado tantas ofertas por Cari como las que recibieron por Noriega, sí hubo una que pudo ser tentadora por tratarse de un club europeo. A sus 17 años, uno de los objetivos del futbolista es salir a otros mercados; sin embargo, desde Alianza Lima lo consideran intransferible hasta el término del 2025.

Cabe recordar que Piero Cari tiene un valor en el mercado de cerca de 200 mil euros y su cláusula de salida bordea esa cifra; sin embargo, desde el club ‘íntimo’ no tienen contemplado que el futbolista pueda salir en lo que resta del año. El volante tacnenño firmó su primer contrato profesional a inicios de este año y su vínculo vence el 31 de diciembre del 2027.

