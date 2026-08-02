Por Fernanda Huapaya

Hay historias que comienzan a repetirse hasta convertirse en tradición. En Matute, una de ellas ya tiene nombre propio: Eryc Castillo corriendo hacia el arco rival, eludiendo defensores y celebrando frente a una tribuna rendida a sus pies. El ecuatoriano volvió a ser el hombre decisivo en la victoria de Alianza Lima por 3-1 sobre Alianza Atlético, un triunfo que permitió a los blanquiazules recuperar momentáneamente la cima del Torneo Clausura y mantener intacto el invicto en casa. Pero más allá del resultado, la noche volvió a pertenecerle al extremo que llegó en silencio y hoy se ha convertido en el nuevo “Rayo de Matute”.

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