Eryc Castillo y la revancha con Alianza: “Esto no es cómo comienza, sino cómo termina; el hincha debe tener fe en que seremos los de antes”

Sereno y confiado de que Alianza Lima levantará el título a fin de año. Eryc Castillo no piensa en una renovación, sino en el presente en La Victoria: de volver a ser ese equipo de los primeros meses de la temporada y de recuperar en lo anímico y físico, para que vuelva la memoria y la racha de triunfos en el conjunto de Néstor Gorosito. En entrevista con El Comercio, el extremo ecuatoriano hace un balance de sus primeros seis meses en Matute.

—¿Cómo te ha tratado Lima y la Liga 1?

El clima es un poco cambiante y el descentralizado también. Muy contento. Feliz de estar en Alianza Lima y de tratar de marcar una historia con el club. Creo que, si bien es cierto por ahí con altas y bajas, estamos con la posibilidad de hacer algo lindo.

—Teniendo un paso en Ecuador, México y Brasil, ¿cómo has visto el nivel del fútbol peruano?

Es un nivel alto. La competencia es muy reñida. En la liga local, hay rivales con competencia, jugadores muy técnicos que tratan de basar su juego por la calidad y complicado se puede decir.

Eryc Castillo se recuperó de su lesión y sería titular ante Gremio este miércoles. (Foto: Andina)

—Y en este medio año en Alianza Lima, ¿qué podrías decirme tú que ha sido lo más bonito y a la vez también lo más difícil de adaptarse a un club grande en el fútbol peruano?

La verdad, los retos que hemos venido pasando han sido muy importantes para nosotros, no solo para Eryc Castillo, sino para todo el grupo. Por ahí, las expectativas de la Copa Libertadores eran una expectativa complicada por los rivales. Gracias a Dios, en las primeras fases se dio un salto de calidad, aunque no en la segunda parte. Pero siempre la competencia es muy reñida, entonces por ahí resbalas un poco, te puede costar. Lamentablemente no se logró el objetivo que queríamos, que era entrar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero alcanzamos algo que es valioso.

—Y justo dentro de ese balance entra también la seguridad de partidos que vivieron con alta intensidad. ¿Fue de repente ese un punto de quiebre para empezar a ver a un Alianza un poco más cansado en los últimos partidos?

Se puede decir por ese ámbito, por ese lado, pero como te digo, el jugador del fútbol tiene que estar preparado para todos los ámbitos dentro del campo de juego. Por ahí cuando ya entras al campo y es un once contra once y ahí no se ve el cansancio, no se ven lesiones, no se ve nada, es tú contra ellos. Y por ahí sí, no se pudo ver la posibilidad o las ganas de querer ganar todos los partidos, pero es fútbol, es fútbol. El fútbol tiene varias etapas del juego donde por ahí si te duermes te puede complicar y bueno, lamentablemente en varias ocasiones no sucedió.

—Y para Eryc Castillo, ¿cómo explicar de repente ese rendimiento que un hincha al comienzo de año esperó seguir viendo a lo largo de todos estos seis meses?

Te digo, son etapas, son etapas que uno vive dentro de esto. Por ahí un jugador de fútbol puede mantener su nivel toda una temporada, como no, porque son partidos diferentes. Cada partido es una historia diferente, como te digo, lamentablemente no se pudo mantener el ritmo que se venía manteniendo. Pero esto es trabajo, esto es trabajo, esto es todos los días, mejorar todos los días, tratar de hacer las cosas bien, enfocarse, estar 100% concentrado en esto. Y bueno, hay que trabajar nada más, creo que con el trabajo tú puedes sacar todo adelante.

—Centrándonos en Liga 1, ¿afectó perder el Torneo Apertura y que lo gane Universitario?

Hasta que no terminen las fechas que faltan, no se puede decir nada. Esto es fútbol, las posibilidades están ahí. Solo hay que trabajar, ganar los partidos que están por delante. Complicado sí, pero no imposible, entonces creo que tenemos que basarnos en eso, en que posibilidades hay.

—Viendo de reojo también lo que se viene después, que es el partido con Gremio, ¿ya se piensa en eso dentro del grupo?

La mentalidad que nosotros tenemos que concentrarnos en lo que viene. Es partido a partido, juego a juego y de ahí en adelante hay que pensar en lo que viene después.

—¿Cómo maneja el equipo la competencia interna entre jugadores? Se habla también de un ingreso que está por llegar a Alianza Lima que de repente podría ser pelea también en el puesto por la banda que tú ocupas, ¿cómo lo tomas?

Creo que el que venga va a venir a sumar. De ahí, ya las decisiones del cuerpo técnico, ya sabe que es lo que el equipo necesita para ese momento y como te digo, esto es una pelea sana, esto es trabajar, las decisiones las toma el entrenador y uno tiene que estar 100% para cuando el entrenador requiera de ti, eres el máximo.

—¿Cómo es la relación con Néstor Gorosito? ¿Cómo de repente les pone ese plus de motivación para salir partido a partido y afrontar también algunos deslices?

Por ahí con el entrenador, más que todo no solo el entrenador, su cuerpo técnico siempre están abiertos al diálogo, siempre están con esas ganas de que quieras mejorar, más que todo a los jóvenes siempre les da ese plus para que crezcan y, en realidad, hablando personalmente conmigo la verdad bien, siempre está con esa motivación de que me la crea, que puedo dar más y no solo conmigo, sino con todo el grupo. Si nos basamos en cómo es la relación del entrenador con nosotros, para mí es una relación muy sana, fue jugador de fútbol. Sabe cómo manejar ese tipo de situaciones, el ambiente, hasta ahora el grupo está caminando en buena dirección.

—¿Afecta que todavía tenga algunas fechas en las que no esté directamente dentro del banco?

Siempre hay falencias porque siempre tu comando técnico debe estar ahí motivándote, dándote, pero los que los están suplantando, lo están haciendo bien. Las indicaciones se recetan bien, creo que las cosas se están haciendo bien, llegará su momento el que esté y por ahí se puede dar un plus más, pero hasta ahora creo que lo estamos manejando de la mejor manera.

Eryc Castillo fue autor de uno de los mejores goles de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025:

🇪🇨🔝¡GOLAZO de Eryc Castillo! El segundo de @ClubALoficial en la ida de la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/x6jTdmFrBE — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 5, 2025

—Ahora hay un afán por supuesto, me imagino personal también, de seguir sumando minutos y ponerte la camiseta de tu selección, ¿es todavía un sueño para ti?

Sí, sí, por ahí creo que todo jugador de fútbol anhela representar a su país, eso es inevitable decirlo. Creo que el trabajo te va a dar para llegar a ese momento cuando se dé, bienvenido sea y si no seguir trabajando y cuando esté esa posibilidad de hacerlo, hacerlo con la mejor de las ganas, eso es un plus muy alto para el jugador de fútbol, una motivación muy grande y me imagino y pienso que cada jugador que le toque representar a su país siempre lo va a hacer de la mejor manera.

—Ya clasificados a un Mundial, una última fecha doble, ¿cómo has visto a este equipo ecuatoriano?

Creo que hay una camada de jugadores muy importante. El fútbol ecuatoriano ha crecido muchísimo y estoy contento con ello. Cada jugador está dando su granito de harina para que la selección tenga ese privilegio de ir a una Copa Mundialista y tratar de hacer las cosas bien. Gracias a Dios se está reflejando dentro del campo de juego y con las ganas de superarse.

—Le metiste un gol a Perú, ¿te acuerdas? Con la camiseta de la selección ecuatoriana...

Sí, sí, por ahí recordaba, el otro día estábamos conversando con un compañero, incluso estaba Fernando también, era aparentemente una renovación de la selección ecuatoriana, se dio la posibilidad de estar en ese momento, de anotar y feliz con eso.

—Estaban también Zambrano, Trauco, ¿de repente en esta última fecha, en este último partido por ahí se recordó un poquito también?

Sí, sí, siempre conversamos, creo que la gente grande del club siempre está con ese diálogo, con esa parecería que decimos nosotros los ecuatorianos, esa parceria de siempre saber qué hacer, entonces creo que feliz con eso. Paolo, Hernán, Kaiser, Miguel, Billy, con los más allegados, siempre están con esa armonía de conversar cosas fuera del fútbol, que eso es lindo, no siempre estar 24-7 pensando en fútbol, hablar de todo ese tipo de cosas, eso es bonito.

Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Kevin Quevedo celebrando el gol aliancista ante Libertad. (Foto: Conmebol Libertadores)

—Hernán y Paolo, mucho se dice de la edad que ellos tienen (pasan los 40 años), ¿qué decir de este presente que aún siguen marcando goles?

Yo creo que el hincha de Alianza, el fútbol peruano, tienen que disfrutar, dos figuras que están representando al fútbol peruano. Yo estoy feliz, privilegiado de jugar con los mejores delanteros de Sudamérica, he visto su carrera y han hecho cosas importantes por los clubes en que han estado, por Alianza. Yo disfruto mucho participando con ellos y para mí es un privilegio eso.

—Ahora yo sé que todavía faltan algunos meses más de repente para tocar ese tema, pero ¿hay deseos ya de tu parte de continuar en Alianza? ¿De firmar una renovación?

Yo me enfoco en Alianza, me enfoco en lo que tengo que hacer el día a día, que se hable de una renovación, que se hable de un contrato, que se hable de una idea a otro lugar, eso lo maneja la gente que tiene que manejarlo, yo estoy enfocado en Alianza. Si sea la posibilidad de renovar y estar, yo estaré como el primer día que vine, siempre digo por donde voy, siempre voy con la mejor de las ganas, con la actitud de siempre estar presente y si no, siempre van a estar en mi corazón, como te digo, esto es un vaivén, no sabes cuándo te puede ir y te va a tocar volver.

—¿Qué significa Alianza Lima para ti?

Me dio la posibilidad de hacer cosas importantes en lo personal. Mucha gente no sabe de Eryc Castillo. Hasta el 5 de enero no sabía cuál era mi futuro y el 6 de enero llegué acá y contento. Alianza me dio esa posibilidad de ver diferente las cosas, de que todavía hay una posibilidad para mí para seguir mostrando lo que tengo y como te digo voy a seguir mejorando.

—Un mensaje para los hinchas

Que confíen en nosotros, que esto no es cómo comienza sino cómo termina. Siempre he dicho esa frase. Y que tengan fe en que Alianza va a volver a ser la Alianza que era antes, de que vamos a hacer todo lo posible y va a estar en nuestras manos en fin de la temporada levantar el título. Y que confíen, que confíen que la fe es lo último que se pierde.

