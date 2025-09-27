Eryc Castillo, los detalles de su renovación hasta el 2028 y un estatus del futuro de los otros cinco extranjeros que llegaron con Gorosito

En la presente temporada, Alianza Lima hizo una reestructuración casi total de su plantel y contrató a seis extranjeros: Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini y Alan Cantero. De aquel grupo, la disputa por quién viene siendo el mejor extranjero está entre la ‘Culebra’ Castillo por su racha goleadora y ‘Billy’ Viscarra por su determinante participación en torneo internacional.

Fue a raíz de estas grandes actuaciones del extremo ecuatoriano que Alianza Lima empezó a trabajar en su renovación desde fines de agosto. Ya para la primera semana de setiembre se entabló la oferta formal al entorno del futbolista y, a día de hoy, el acuerdo está cerrado para que pueda continuar hasta finales del 2028.

Alianza Lima's Ecuadorian midfielder #08 Eryc Castillo celebrates scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Ecuador's Universidad Catolica and Peru's Alianza Lima at the Atahualpa Olympic Stadium in Quito on August 20, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

Apuesta a largo plazo

Eryc Castillo tiene 30 años y lleva ocho goles con Alianza Lima en la temporada contando Torneo Apertura, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El futbolista fue traído de Coritiba de la segunda división de Brasil a inicios de temporada tras un arduo trabajo de scouting de, en aquel momento, José Bellina y Franco Navarro como Director Deportivo.

La ‘Culebra’ sumó tres goles y cuatro asistencias en el Torneo Apertura, tres goles y una asistencia en la Copa Libertadores y dos goles en la Copa Sudamericana. Por lo que gran parte del camino recorrido del cuadro ‘íntimo’ en torneo internacional recayó en la buena puntería del futbolista.

Ya con anterioridad, Castillo había hablado con la prensa sobre lo cómodo que se sentía en Alianza Lima y no ocultaba sus ganas de renovación, por lo que al momento de recibir la propuesta decidió aceptarla en cuestión de días. Eso sí: hubo cláusulas importantes de por medio.

Según pudimos conocer, una de ellas tiene que ver con el aumento salarial de cara a la siguiente temporada y, a su vez, de acuerdo a la obtención de ciertos objetivos. Asimismo, también se pensó en oportunidades de salida para los próximos mercados al punto de que el club no quede desprotegido. Por tanto, el futbolista presentará una cláusula alta, en tanto a las cifras que se manejan en el torneo local, en caso cualquier club quiera hacerse de sus servicios.

Eryc Castillo es baja en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Nuevas renovaciones

Según pudo conocer El Comercio, otro de los nombres que interesa renovar es el de Fernando Gaibor, cuyo vínculo culmina a fines de esta temporada. Si bien todavía no hay una oferta formal al futbolista, desde el área deportiva ya tienen la intención de hacérsela llegar.

Fernando Gaibor anotó el descuento para Alianza Lima ante Garcilaso. (Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec)

Por su parte, Alan Cantero tiene un préstamo que culmina a fin de año y todavía no se ha trabajado en su renovación. Otro de los que culmina su vínculo es Guillermo Enrique y, de momento, todavía no hay novedades respecto a su continuidad. Por su parte, Pablo Ceppelini y Guillermo Viscarra todavía tienen contrato por una temporada más.

De otro lado, cabe recordar que otro de los nombres con los que se buscará renovar debido a su intención de quedarse es Hernán Barcos, futbolista que a inicio de año confirmó a este diario que iba a retirarse, pero que, con el pasar de los meses, parece haber cambiado de opinión al reconocer su vigencia y jerarquía dentro del equipo. El futuro de Paolo Guerrero, por el contrario, sigue en incertidumbre.

