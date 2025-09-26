Alianza Lima culminó su camino internacional entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana 2025. Tras la eliminación en cuartos de final del torneo a manos de la Universidad de Chile, el director deportivo Franco Navarro hizo un análisis de lo hecho por los blanquiazules.

Como se recuerda, Alianza Lima empezó el año en la primera fase de la Copa Libertadores y llegó a fase de grupos tras eliminar a Boca Juniors. Luego de quedar tercero en su zona, los íntimos disputaron los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en la que dejaron en el camino a Gremio de Porto Alegre.

“Lo que yo tengo que decir es que me siento muy orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, del área deportiva, de la experiencia general y de todos y cada uno de los que integra Alianza Lima como institución, porque ha sido un año que no termina, pero a nivel internacional que hemos recobrado realmente lo que Alianza se merece de ser un equipo que pueda competir de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente”, comentó el directivo a la llegada de la delegación aliancista desde Chile.

“Alianza este año nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha hecho llorar de felicidad y sobre todo al hincha que nos ha seguido y nos sigue a todos lados, porque ellos también necesitan un reconocimiento importante. Así que desde acá, mi cariño y mi agradecimiento en nombre de todo este equipo y del cuerpo técnico”, añadió.

Un balance satisfactorio

Si bien es cierto, Alianza Lima llegó a posicionarse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, para Gorosito el analisis va más allá.

“Lo que pasa es que no es solo la Copa Sudamericana, porque hemos empezado desde el 5 de febrero a participar en distintas fases de la Copa Libertadores, hemos pasado por la fase Grupo de Libertadores y la Sudamericana y hemos dejado en el camino, como ustedes bien saben, a equipos importantísimos, cosa que no vivíamos esta etapa de jugar 18 partidos a nivel internacional”.

“Es el lugar que queremos estar siempre. Por eso todos los años nos prepararemos para volver a la Copa Libertadores, para participar como queremos y lograr el objetivo que es siempre lograr un campeonato a nivel internacional y obviamente tenemos siempre el objetivo de salir primeros en el torneo local. Así que esto no termina. Seguiremos luchando, preparándonos como hasta ahora para poder lograr el campeonato a final de año”, finalizó.

