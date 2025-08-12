“Es el mejor fichaje del fútbol peruano”: Sergio Peña, una asistencia y 136 minutos para adueñarse del fútbol de Alianza Lima

Cuando se dio su inesperado debut, Sergio Peña tenía apenas cinco días entrenando con Alianza Lima, conociendo a sus nuevos compañeros y la idea del técnico Néstor Gorosito. Entró en el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Gremio por la lesión de Alan Cantero, y desde el primer minuto hizo lo que se le exigía a todos los ‘10’ extranjeros (llámese Andrés Andrade, Sebastián Rodríguez o el propio Pablo Ceppelini) que trajo el club en los últimos años: se adueñó del mediocampo, se hizo el hombre orquesta de un Alianza que hizo historia al eliminar a Gremio (3-1 en el resultado global) en Porto Alegre, Brasil, el 23 de julio pasado, fecha para enmarcar en la historia blanquiazul.

No lleva la ‘10’ porque actualmente la tiene Cepellini, aunque no la necesita. Peña, que hoy se encuentra lesionado, jugó 136 minutos en la llave ante los brasileños. Y sus números muestran lo crucial que fue para que los íntimos logren tumbar a otro campeón de América, tal como ocurrió contra Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores: dio una asistencia y cinco pases clave, tocó el balón 144 veces y acertó 114 pases de 127 (87%); según los datos de la web especializada SofaScore. Fue el mediocampistas que más pases dio.

Revive el golazo de Hernán Barcos ante Gremio por la Copa Sudamericana 2025:

🔥🇵🇪 Para ver una y mil veces: el gol de @barcos para la clasificación de @ClubALoficial a Octavos de Final.



🏆 CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/8wq44bNdOV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 24, 2025

“Con su calidad, este grupo se va a fortalecer”, elogió Paolo Guerrero a Peña, su sobrino, tras el partido de ida en el que el volante fue uno de los mejores. De hecho, jugar junto a seis compañeros con los que comparte en la selección peruana (Zambrano, Garcés, Trauco, Noriega, Paolo y Quevedo) ha ayudado a su rápida adaptación. Según los datos de Opta, a quienes más buscó fue a Trauco (19 pases), el ecuatoriano Eryc Castillo (15) y Zambrano y Noriega (ambos con 14).

“Volver a jugar, me siento muy bien, siento que es mi casa. Estoy sintiendo ese respiro que necesitaba en el fútbol porque por muchos momentos la he pasado muy mal y venir a Alianza ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi carrera”, declaró Sergio tras la clasificación.

Si bien su debut en la Liga 1 no fue del todo grato -fue expulsado en el empate ante Cristal-, ahora le tocará reeditar sus actuaciones ante Gremio, esta vez ante los ecuatorianos.

Con 28 años, edad en la que muchos prefieren seguir en el fútbol extranjero, Peña decidió volver a Alianza Lima, el club de sus amores que lo vio crecer, debutar y partir a la élite. Antes de su ansiado retorno, el volante vestía los colores del PAOK de Grecia desde enero de este año y en seis meses apenas jugó cinco partidos (dos de titular), por lo que necesitaba de manera urgente tener nuevos aires, volver a jugar, sentirse importante. Y eso lo está logrando en Matute.

El gran pase de Peña para el gol de Eryc Castillo ante Gremio:

Un impacto inmediato

En un equipo que había sufrido la baja de jugadores importantes en el mediocampo como Lavandeira, Archimbaud y Cantero; Sergio Peña ha resultado ser una solución inmediata. Su presencia potencia a jugadores de nivel de selección como Erick Noriega y Fernando Gaibor, además de darle un espacio al juvenil Piero Cari, quien ahora está lesionado.

“En la ida (ante Gremio) ayudó mucho a la posesión del balón y a filtrar pases. En la vuelta, en el primer tiempo, hizo lo mismo, pero también presionaba a los rivales junto a Paolo Guerrero. Eso se debe destacar”, analiza Enrique de la Rosa, periodista deportivo de “Al Ángulo” y “Fútbol Champán”.

Alianza Lima clasificó a octavos de final de Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

Para Giancarlo Granda, hombre de prensa de “Después de Todo”, “Peña le ha dado jerarquía a Alianza Lima, también tranquilidad en la mitad de la cancha. Es un futbolistas que maneja muy bien los tiempos, tiene buen balón largo y eso ha beneficiado a los extremos, tanto a Castillo como a Quevedo”.

Ambos periodistas afirman que Sergio Peña es uno de los mejores fichajes del fútbol peruano en este mercado de pases. Para La Rosa, podría ser junto con Jesús Castillo que llegó a Universitario. Para Granda, está en el podio junto a Miguel Araujo de Sporting Cristal.

Aunque tiene pocos minutos, Peña se ha erigido como el dueño del mediocampo blanquiazul. Y deberá sostener el nivel para que en Matute continúen soñando con seguir avanzando en la Copa Sudamericana, además de recuperar el trono en la Liga 1.

📌📆 ¡Para agendar! Días y horarios de los partidos de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/uszMZ4FA5f — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 25, 2025

