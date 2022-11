¿Alianza Lima parte como favorito para ganar la final de la Liga 1? ¿Guillermo Salas debe quedarse en Alianza el próximo año pase lo que pase en la final? ¿Cuál fue la clave de Alianza para ganar el Clausura y clasificar directamente a la final?

"Si fuera una final con Cristal, sería muy pareja" Leao Butrón, exfutbolista y campeón nacional en ocho ocasiones

1. Si la final fuera contra Cristal, creo que sería muy pareja. Si el rival fuera Melgar, a pesar de la motivación por ganar la semifinal, Alianza podría estar un paso adelante. Y es que Melgar viene de más a menos, a diferencia de Alianza que viene de menos a más. Así que tendré que esperar quién es el ganador de la semifinal para decidir.

2. Creo que Chicho Salas ha hecho todos los méritos posibles para quedarse como director técnico de Alianza Lima. Ha logrado liderar el vestuario, que los jugadores confíen en él y eso es bueno en un entrenador. Pero finalmente es decisión de la institución.

3. Está claro que Chicho metió mano al equipo. Realizó los cambios necesarios, utilizó jugadores que no venían teniendo minutos con Bustos y le ha dado más intensidad al equipo, por lo menos en los primeros 45 minutos de cada partido. Eso ha cambiado.

"Guillermo Salas merece quedarse como técnico de Alianza el otro año" Analucía Rodríguez, periodista de GOLPERÚ.

1. Me parece que es el que mejor llega de los tres. Una de las razones es el tiempo de descanso. Mientras Cristal y Melgar se enfrentarán en las semifinales donde habrá mucho desgaste, Alianza esperará en la final. Además, anímicamente el equipo íntimo está a tope por esta recta final en la que consiguió cinco victorias seguidas y ganando en plazas durísimas como Cusco y Ayacucho. En cuanto al juego también está mejor. Ha recuperado el juego colectivo sólido y hay buenos rendimientos individuales.

2. Salas merece quedarse como técnico de Alianza el otro año. Tomó la batuta del equipo en un momento complicado, luego de perder el clásico y empatar con Cantolao. Después de esos partidos para muchos hinchas ya estaba descartado ganar el Clausura, pero Chicho levantó el juego de Alianza. Tuvo liderazgo porque dirigir o llegar a un vestuario como el de un equipo grande como Alianza es difícil. Además, tener un técnico con mucha experiencia no te garantiza hacer una buena Libertadores. Miguel Ángel Russo, campeón de América con Boca Juniors, vino y no obtuvo buenos resultados. Así que yo le daría un punto de confianza a Chicho para el otro año. Lo merece incluso si no termina como campeón nacional.

3. Creo que Chicho tiene que ver mucho con el momento de Alianza. Hizo que el equipo se vuelva muy sólido jugando en Matute. La gente obviamente empuja desde la tribuna, pero la intensidad que le impuso a su juego en Matute, sobre todo en el primer tiempo, es buenísimo. Ha sido bastante clave.

"Creo que están llegando a la final del campeonato los equipos más regulares" Javier Arce, técnico campeón del Torneo Apertura 2019 con Binacional

1. En esta clase de partidos es difícil pronosticar un favorito o ganar, sobre todo por las estadísticas de los tres equipos. Considera que a pesar de que Melgar tuvo un bajón en su rendimiento por el desgaste en la Copa Sudamericana, también logró cierta regularidad. Cristal también viene bien. No creo que Alianza sea el favorito porque en estos partidos no hay favoritos, así que me reservo el hecho de tener que decidir por uno.

2. Indudablemente que sí, debe seguir. Cuando hay buenos resultados se debe sostener al cuerpo técnico. Esta vez le tocó a Salas hacer su trabajo con un equipo que venía trabajando bien y sacando buenos resultados con Bustos, solo que tuvo un bajón de tres partidos. Pero fue un logro que levantara al equipo. Las temporadas completas son las que definen la continuidad y capacidad de un técnico, entonces es una buena oportunidad que le den esa chance.

3. Creo que están llegando a la final del campeonato los equipos más regulares. Alianza encontró su mejor versión en los últimos partidos, el equipo se reencontró luego de algunos encuentros con resultados adversos, pero no considero que haya habido un cambio rotundo con lo hecho con Carlos Bustos. Sí creo que Salas logró darle regularidad en esta última parte del torneo al equipo y eso se vio reflejado en el final.

"Cuando todo el grupo está unido, las cosas salen bien. Eso ha sido importante" Juan José Oré, extécnico de selecciones juveniles de Perú

1. Eso va a depender de los otros equipos, sobre todo de Melgar y cómo se recupera anímicamente ya que no anda bien. Cristal sí va a ser un duro rival, pero yo creo que estamos hablando de los tres mejores equipos del torneo. En una final todo lo que ha pasado antes son solo anécdotas y se tiene que jugar para ganar ese día.

2. Yo creo que sí. Deberían darle la confianza porque ha demostrado que tiene mando. El equipo definitivamente cambió con él. El Alianza que dejó Bustos se convirtió en otro Alianza con Chicho, con muchas ganas sobre todo en los primeros tiempos y siendo un equipo que presiona mucho y no deja jugar al rival. Así que yo creo sí deberían seguir dándole la oportunidad a Salas porque ha demostrado que él mismo puede.

3. La unión. Se hablaba mucho de que habían muchos desacuerdos entre los jugadores y después parece que Chicho y su comando técnico han tenido mucho que ver haciendo recapacitar y logrando que todos empujen el carro al mismo lado. Yo creo que ahí se comprometieron en sacar al equipo adelante y se ha demostrado que la unión hace la fuerza. Cuando todo el grupo está unido, las cosas salen bien. Eso ha sido importante. Se ha notado sobre todo en los últimos partidos.

"Algo que me enseñó tantos años en la profesión fue que muchas veces el equipo que viene de atrás, como caballo ganador, efectivamente acaba campeonando" Eduardo Combe, periodista de Fútbol en América y Canal N

1. Algo que me enseñó tantos años en la profesión fue que muchas veces el equipo que viene de atrás, como caballo ganador, efectivamente acaba campeonando. Alianza estuvo casi todo el torneo detrás de Cristal y Melgar, y llega con cinco triunfos seguidos, con el ánimo a tope, con un equipo muy compacto. Evidentemente es el favorito. En primer lugar porque ya está en la final, tiene más días de descanso y llega en un muy buen momento. Cristal también está en esa situación porque goleó a Mannucci en el último partido, pero hace poco perdió ante Grau y se desestabilizó todo.

2. Es complicado decidir porque quizá le pase lo que en algún momento le pasó a Pepe Soto u otros ídolos del club que asumieron como técnico, o a entrenadores que cerraron bien un año como el Chepe Torres. Al año siguiente, tras un mal papel en la Libertadores, los terminaron sacan y se quema el técnico. Y no solo pasó en Alianza sino en todos los equipos grandes donde hay más presión. Es un tema para analizarlo. De la emoción por la buena campaña, te digo que sí, que renueve, pero ¿qué pasa si hace una mala Libertadores en el 2023? ¿Lo van a botar? El fútbol es de resultados. Así como te digo que se quede porque está ganando, no sabemos qué va a pasar después de las finales.

3. El cambio de entrenador fue clave.. Eso se debe mencionar. Chicho Salas es un técnico más de la casa, que conoce el vestuario de Alianza, y eso ayudó. Otra clave fue encontrar bien las piezas en Alianza, que Lavandeira levante su nivel tras varios partidos malos, y que Farfán empiece a jugar también porque es importante su presencia. El liderazgo de Barcos también fue fundamental. Creo que todo eso sumó para que Alianza gane el Clausura.

"Ganar en Cusco con un planteamiento superlativo de Salas ha sido sin duda uno de las claves de este Alianza que se coronó campeón del Torneo Clausura" Víctor Zafferson, scout peruano que ‘descubrió’ a Gianluca Lapadula

1. Considerando la racha de victorias con Chicho Salas, creo que Alianza Lima sí es favorito en la final de la Liga 1. Pero muchas veces las finales se ganan, no se juegan como los partidos anteriores, entonces creo que tiene un ligero favoritismo, no es algo muy marcado o que puede ser determinante.

2. Totalmente de acuerdo en que deba quedarse por todo el 2023. Salas respondió a la exigencia y debe continuar al mando del equipo el próximo año. El grupo se convenció de su idea y los resultados se dieron. Chicho ha demostrado que tiene capacidad.

3. Ganar en Cusco con un planteamiento superlativo de Salas ha sido sin duda uno de las claves de este Alianza que se coronó campeón del Torneo Clausura. Porque no solo fueron victorias en altura, en plazas difíciles, sino que también aprovechó las inesperadas caídas de Cristal y Melgar en la última parte del torneo.





