Un día previo al clásico del fútbol peruano, Alianza Lima vivió un trágico día en Matute. En el banderazo que realizaba la hinchada se dio un accidente que terminó con un fallecido y decenas de heridos.

Ante los hechos, el administrador Fernando Cabada aseguró a RPP que están realizando sus propias investigaciones y que colaboran con las que las autoridades realicen, y confirmó que el evento no tenía ningún tipo de autorización.

Es un accidente absolutamente lamentable. Siempre hemos tenido estos banderazos, que son eventos internos del club, y nunca antes había pasado nada", aseguró Fernando Cabada.

Alianza Lima

Sobre lo que habría sucedido dentro, el administrador aclaró que el accidente no está relacionado a “caída de muros ni estructuras”, como se informó en un inicio.

Ante la pregunta si el evento tenía alguna autorización, Cabada aceptó que no. “Es un evento interno, no es un evento comercial ni con entradas. No era un espectáculo. Nosotros solicitamos el apoyo a las autoridades correspondientes para que nos acompañen”, dijo, pero evitó aclarar a quienes pidieron el apoyo y si tuvieron respuesta positiva o negativa.

En lo que fue claro el administrador de Alianza Lima fue en que están prestando la ayuda a la familia de la persona fallecida así como a los heridos, mientras hacen su propia investigación y colaboran con aclarar la situación con las autoridades.

Además, aclaró que el hecho no tiene implicancias con el clásico de este sábado y por tanto no han pedido aplazar el partido.

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