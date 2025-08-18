“Es un jugador prometedor”, pero “es visto con recelo”: El análisis de periodistas brasileños a la llegada de Noriega a Gremio, un club que fichó a 49 jugadores en dos años y medio

Se estima, según información manejada por este Diario, que el monto del traspaso bordea los dos millones de dólares por el 80% de su pase, un monto que el hincha aliancista considera poco ante el rendimiento de Erick en este 2025 histórico para los íntimos en el plano internacional: jugó los 15 partidos (seis por las fases previas de la Libertadores y otros seis en la fase de grupos de dicho torneo, y tres por la Copa Sudamericana), siendo uno de los pocos titulares indiscutibles.

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima entre lágrimas antes de fichar por Gremio de Porto Alegre. (Foto: Club Alianza Lima)

Y los números lo avalan: 85% de precisión en sus pases en una zona siempre congestionada, casi siete balones recuperados por juego y, por lo menos, una intercepción en cada partido. Jugó de volante central, pero también de central, como lo hizo ante Sao Paulo en Brasil, siendo el líder de una defensa que tuvo también al juvenil Joao Velásquez. Sus cualidades futbolísticas se acompañan de su gran personalidad: no tuvo problemas en plantarse ante Boca Juniors en la Bombonera, contra Sao Paulo en el Morumbí o frente al propio Gremio en el Arena do Gremio.

Nacido en Nagoya, Japón, y formado en Alianza Lima; Noriega cursó su carrera entre ser central y volante de marca, como en sus inicios. En 2024 le añadió un puesto más a su CV: stopper por derecha. Polifuncional como pocos, debutó en la selección peruana en 2024 en un amistoso ante Nicaragua, aunque tuvo un breve paso por la Sub 19 de Japón.

“Hay partidos que tengo que jugar de volante o de central, la verdad que estoy dispuesto para jugar en cualquier posición, me siento cómodo en las dos posiciones”, contó tras la victoria ante U Católica por la ida de los octavos de final de la Sudamericana en la que jugó de central junto a Renzo Garcés ante la ausencia obligada -por expulsión- de Carlos Zambrano.

Erick Noriega Sus números ante Gremio por la Sudamericana 180 minutos 81% de precisión en pases 4 pases clave 7 de 13 pases largos acertados 8 duelos ganados 2 intercepción

Así analizan en Porto Alegre a Noriega

En 180 minutos posiblemente cambió su vida. Erick Noriega disputó los dos partidos ante Gremio en la historia victoria por los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana y tuvo grandes números: 81% de precisión en sus pases, cuatro pases clave y siete de 13 pases largos acertados lo convierten en un volante de marca con buena visión de juego y efectividad a la hora de tener el balón en sus pies; y en defensa ganó ocho duelos y tuvo dos intercepciones.

“Creo que la afición lo conoció en los partidos por la Copa Sudamericana. Su fichaje sorprende, tanto al hincha como a la prensa”, nos dice Cristiano Oliveira (@OliveiraGremio), periodista que cubre al Tricolor. “Es evidente que el club necesita un mediocampista defensivo, ya que Mathias Villasanti y Gustavo Cuellar aún no han jugado bien”, añade. El paraguayo de 28 años y el colombiano de 32 no se han podido asentar en el equipo y Noriega parte como un recambio para ambos.

Para Diego Torbes (@DiegoTorbesBage), hombre de prensa que también cubre a Gremio, el peruano es “un jugador prometedor, que marca bien, con buenas entradas, que sabe recuperar balones, es fuerte en el marcaje, luchador y que es bueno sacando el balón de la línea defensiva”.

El problema en el fichaje que la ‘torcida’ (los hinchas) tricolor ve “con recelo” -como las otras llegadas- no parece estar en Erick, sino en los errores cometidos a la hora de reforzarse por parte del club. Desde que Alberto Guerra asumió como presidente, en noviembre de 2022, Gremio fichó 49 jugadores. En dos años y medio, el cuadro de Porto Alegre nunca pudo consolidar un equipo. “Se puede afirmar que el único fichaje que realmente rindió frutos en los últimos años fue el de Luis Suárez, el primero del actual presidente”.

Não há mais impeditivos e nem detalhes.

Erick Noriega é o novo reforço do Grêmio.

Jogador é aguardado para esta segunda-feira em Porto Alegre. pic.twitter.com/RAd5pXfpA1 — Diego Torbes (@DiegoTorbesBage) August 17, 2025

Gremio no la pasa nada bien en esta temporada. Eliminado de la Copa Brasil y de la Sudamericana, el conjunto de Porto Alegre se ubica en el puesto 15 del Brasileirao con 20 puntos en 18 jornadas y está a cuatro de la zona de descenso. La actualidad, entonces, tampoco ayuda en la llegada del peruano. “Hay aficionados a los que les gusta este fichaje porque es joven, porque es prometedor y porque vieron el excelente partido que hizo contra el São Paulo. Pero también hay aficionados que tienen miedo, porque en 2021, cuando el Gremio descendió, el club fichó a jugadores jóvenes para un momento crítico que atravesaban (Villasanti y Campaz). Y también porque creen que el análisis es que la dirección del Gremio sólo debería haber visto a Noriega en los partidos contra el Gremio”.

En medio de un momento complicado, Noriega buscará hacerse un nombre en el difícil fútbol brasileño. Una venta que engorda la billetera aliancista y se celebra porque tenemos un nuevo embajador nacional en el extranjero.

