"Es un jugador prometedor", pero "es visto con recelo": El análisis de periodistas brasileños a la llegada de Noriega a Gremio, un club que fichó a 49 jugadores en dos años y medio
Era cuestión de tiempo. Como central, en la posición que más le gusta, según contó Néstor Gorosito en una entrevista; o como volante de contención, la posición que el propio técnico le ‘descubrió’ este año. A Erick Noriega (Japón, 2001) le quedaba chico el fútbol peruano por sus “condiciones bárbaras” que le vio el Pipo. Y en su segundo año en su regreso a Alianza Lima, el club en que se formó, captó la atención de un grande de Sudamérica: Gremio de Porto Alegre. El tan exigente y admirado Brasileirao será su nuevo destino, mientras él se despidió entre lágrimas y ovacionado, el último sábado en el triunfo 3-1 ante ADT.
