El camino no ha sido sencillo. Superaron las fases previas del torneo más importante de América, eliminando con carácter y fútbol al Boca Juniors de Fernando Gago. Sí, ese Boca. Luego, con el mismo temple, viajaron al Morumbí y sacaron un empate histórico frente al siempre temible São Paulo, en una noche que hizo creer incluso al más escéptico.

Pero nada se compara con lo vivido recientemente en casa. Ante un Matute repleto y vibrante, Alianza logró un triunfo agónico por 3-2 ante Talleres de Córdoba, en un partido de emociones extremas, goles que parecían imposibles y un final digno de leyenda. Fue un combate de titanes, un cruce que dejó el alma en la cancha y las gargantas al borde del colapso. Y fue ahí, en esos minutos finales, donde apareció el carácter de un equipo que ya no se esconde, que va al frente, que sueña despierto.

Todo este presente se ha reflejado fuera de la cancha. En el más reciente ranking mensual de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), Alianza Lima figura como el mejor equipo peruano del mundo, ubicado en el puesto 156 del Top 500, con 122,25 puntos, igualando al Club América de México. De la Liga 1, solo cuatro equipos lograron colarse en la lista, pero los íntimos lo hicieron liderando.

Lo de Alianza Lima ya no es casualidad: es consecuencia. De un trabajo serio, de una hinchada incansable y de un plantel que ha recuperado el fuego sagrado. Hoy, el fútbol peruano tiene en los blanquiazules a su embajador más encendido. Y mientras la copa sigue su curso, en La Victoria hay una certeza: este equipo está para grandes cosas.

Alianza no solo está compitiendo: está haciendo historia. Y su gente, que nunca dejó de creer, hoy sueña con los ojos abiertos.

Con todo lo mencionado, El Comercio realizó una encuesta a Gonzalo Godoy, ex futbolista de Alianza Lima, Daniel Kanashiro, periodista deportivo y Benjamín Romero, exgerente de Marketing de Alianza Lima.

- ¿Por qué Alianza Lima es hoy el mejor equipo peruano según IFHHS?

Daniel Kanashiro - Narrador L1 Max

- Porque los resultados internacionales oficiales tienen una valoración importante, y Alianza lo ha conseguido. Haber pasado 3 rondas previas de Copa Libertadores para llegar a Fase de Grupos, dejar en el camino a Nacional de Paraguay, a Boca con todo lo que representa y a Iquique en partidos de ida y vuelta, más lo que viene sumando (empate con Sao Paulo y ahora el triunfo ante Talleres) lo posiciona bien, lo hace sumar puntos y eleva su cotización internacional. Creo que Alianza dentro de este ranking, por acumulación de partidos de nivel y resultados, será el equipo peruano mejor ubicado al final del año. Pase o no a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Gonzalo Godoy - Exfutbolista de Alianza Lima

La verdad que estoy feliz por el momento de Alianza Lima, es una alegría y un orgullo para todos, y le hace bien al fútbol peruano que viene creciendo mucho eso es lo importante.

Yo estoy agradecido con Alianza Lima. Desde el primer día me recibieron muy bien y el pueblo peruano se ganó mi corazón. En ese momento no es tan fácil llegar a Alianza, porque hace 11 años que no salía campeón y decían que había una maldición. Había un desafío grande que por suerte me salió bien y pude salir campeón después de 11 años. Fue lo mejor que me pasó. Ese año fue increíble para todos. Alianza está en mi corazón y siempre la gente me lo hace saber con sus mensajes. Yo soy un agradecido a ellos.

Ahora, estoy contento con el presente de Alianza Lima como todo peruano, ya que está dejando al Perú bien alto. Tiene un plantel bién competitivo, porque más allá que el club está haciendo las cosas bien, ves un equipo con mucha jerarquía como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, que parecen que son como el vino y cada vez están mejor. Luego tienes al uruguayo, argentinos y ecuatorianos, esa mezcla de plantel lo hace competitivo. Está Campos que ya sabe que es salir campeón, Quevedo que está en un momento bárbaro. Creo que el plantel está demostrando la jerarquía en la cancha. Esa es un debe que nos quedó a nosotros en luchar en un torneo internacional. Ahora se está logrando y el club ha mejorado en infraestructura, presupuesto mejoró y todo eso se nota. Ojalá que Alianza Lima siga creciendo al igual que los demás equipos peruanos y que demuestren que están para el nivel internacional. Hay que convencer y creo que Alianza tiene material que mostrar al mundo. Eso es lindo y mira Alianza venció a Boca Juniors y eso no cualquiera lo hace. Eso quedó en la historia y haber formado parte de la historia de Alianza Lima, me pone contento.

Benjamin Romero - exgerente de Marketing de Alianza Lima

Por su competitividad de los últimos años me refiero de 5 o 6 años para atrás. Alianza Lima es el que más ha participado en libertadores en estos años e Inversión de jugadores, etc. Hay que recordar que siempre que se compite mejor en lo deportivo todo crece.

