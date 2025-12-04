Los ánimos en Alianza Lima están cargados. No lograr el campeonato de la Liga 1, la salida de Hernán Barcos, y el reciente empate 1 a 1 con Sporting Cristal, ha puesto a algunos jugadores en la mira del hincha ‘blanquiazul’.

Paolo Guerrero, uno de los referentes del cuadro ‘íntimo’, es uno de los principales señalados.

Por ello, Ana Paula Consorte, esposa del delantero peruano, publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

En el post destacó su profesionalismo, y no recurre a ‘chismes y no crea conflictos’. A continuación, la carta completa.