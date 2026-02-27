El miércoles de la semana pasada, a dos días de que se disputara el encuentro ante Sport Boys en el estadio Matute, la continuidad de Pablo Guede parecía depender de un triunfo convincente. Ese mismo día, un grupo de jugadores de Alianza Lima, con Paolo Guerrero a la cabeza, decidieron reunirse en casa de un integrante del plantel a conversar sobre la situación del club y la conclusión fue rotunda: respaldar a Guede.

El mensaje en bloque

El grupo de jugadores de Alianza Lima se encontraba convencido de que el equipo podía evolucionar futbolísticamente teniendo a Pablo Guede a la cabeza. Consideraban que esta mejora era cuestión de tiempo y que les parecía prematuro tomar una decisión de salida más allá de la eliminación ante Dos de Mayo y el empate contra Alianza Atlético en Trujillo.

¿A quién debía ser dirigido? Según pudimos conocer, esta postura clara y convincente fue expresada al área deportiva del club que tiene a Franco Navarro a la cabeza. Desde su lado, los jugadores mostraron su inconformidad con que se esté evaluando la salida del entrenador argentino en caso no haya un buen resultado ante Sport Boys.

Finalmente, el cuadro ‘íntimo’ venció por la mínima diferencia y aunque el funcionamiento no fue el mejor y las pifias fueron las protagonistas al término del partido, el mensaje en bloque se mantuvo en beneficio del entrenador. Según pudimos conocer, fue vital la intervención de la postura del vestuario con la decisión de que Guede continúe en el cargo.

De adentro hacia afuera

Tras el encuentro, los jugadores también tomaron la postura de tener el mismo discurso. Se conoce que en su mayoría consideran haber sufrido de un cargamontón mediático en este arranque de temporada y de críticas injustas hacia el funcionamiento del equipo.

Es por eso que una vez que culminó el partido ante Sport Boys, el mensaje de “somos punteros” fue la principal carta que sacaron muchos jugadores, entre ellos Alejandro Duarte, Jairo Vélez o Paolo Guerrero, y el mismo Pablo Guede que utilizó la frase “tenemos 10 puntos de 12” para argumentar que la crisis deportiva en Alianza Lima es inexistente y, quizá, una invención.

A día de hoy, existe una tensión entre los jugadores y la propia hinchada pues consideran que muchas de las pifias y silbidos en los partidos no son merecidos. Sin embargo, por otro lado, el aficionado no está contento con el funcionamiento y parece tener la herida de la eliminación ante Dos de Mayo aún abierta.

Es un pacto real que tanto jugadores como entrenador han decidido tirar hacia el mismo lado y defenderse casi con las mismas palabras. Sin embargo, según conocemos, será necesario un buen colchón de resultados positivos y una evolución en el juego para que se logre una pronta reconciliación y confianza entre los hinchas y su equipo.

