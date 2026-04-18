Resumen

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Eryc Castillo destacó su nuevo rol como segundo delantero y la conexión con Fernando Gaibor tras la goleada íntima en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Eryc Castillo destacó su nuevo rol como segundo delantero y la conexión con Fernando Gaibor tras la goleada íntima en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima goleó 8-0 a Cusco FC y no solo reafirmó su candidatura al título del Torneo Apertura 2026, sino que también consolidó a Eryc Castillo como una de sus principales figuras. El delantero ecuatoriano fue clave en la contundente victoria por la fecha 11 y, tras el partido, valoró el presente del equipo que ahora comparte la cima del campeonato con 26 puntos.

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