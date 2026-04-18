Alianza Lima goleó 8-0 a Cusco FC y no solo reafirmó su candidatura al título del Torneo Apertura 2026, sino que también consolidó a Eryc Castillo como una de sus principales figuras. El delantero ecuatoriano fue clave en la contundente victoria por la fecha 11 y, tras el partido, valoró el presente del equipo que ahora comparte la cima del campeonato con 26 puntos.

Castillo, quien dejó su habitual posición de extremo, explicó que su rendimiento ha mejorado desde que fue reubicado como segundo delantero, acompañando a Paolo Guerrero. “Se ven las cosas más reflejadas. Esto es partido a partido. Ahora se me dio la posibilidad de anotar. Estamos sólidos. Creo que la posición por ahí se puede ver mejor”, señaló tras el encuentro.

El atacante también dejó abierta la posibilidad de sentirse más cómodo en este nuevo rol ofensivo, en el que tiene mayor cercanía con el arco rival. “¿Te gusta más esa posición? Puede ser que sí porque por ahí estamos más cerca del arco”, añadió, evidenciando su adaptación al esquema que viene potenciando el ataque blanquiazul.

Otro de los puntos que destacó fue la conexión con su compatriota Fernando Gaibor, con quien ha formado una sociedad clave en el funcionamiento del equipo. Castillo resaltó que la comunicación constante y la amistad fuera del campo influyen directamente en el rendimiento colectivo. “Andamos juntos, día a día vivimos en permanente comunicación, eso es importante para marcar un precedente en el cambio de juego”, sostuvo.

Finalmente, el delantero ecuatoriano puso énfasis en la mentalidad del plantel, que se mantiene enfocado en la lucha por el título del Apertura. “Gracias a Dios se están dando las cosas y seguimos sumando en la pelea por el título”, concluyó, tras una jornada en la que Alianza Lima dejó claro que es uno de los principales candidatos del torneo.