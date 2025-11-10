Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron sin goles en la primera final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Sin embargo, el encuentro disputado en Campo Mar se vio empañado por un hecho que el cuadro íntimo denunció a través de sus redes sociales.

A través de un comunicado, el club blanquiazul informó que el partido no contaba con las garantías correspondientes para que se lleve a cabo con público. Sin embargo, se permitió el ingreso de, según la institución íntima, 200 hinchas, quienes se ubicaron alrededor del campo de juego.

“Se realizó el reclamo correspondiente solicitando la suspensión inmediata del partido hasta que el público fuera retirado. Sin embargo, el delegado determinó que el encuentro continuara, desestimando la evidente vulneración del reglamento y exponiendo a nuestra delegación a un entorno hostil e inseguro”, señala el documento.

Finalmente, el cuadro íntimo apunta que están tomando “todas las acciones legales correspondientes ante los órganos de justicia de la FPF y también ante las autoridades competentes en la vía ordinaria, a fin de que estos hechos no queden impunes y se garantice el cumplimiento estricto de las normas”.

