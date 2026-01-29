Esteban Pavez en Lima: cómo serán sus primeras horas en Matute y la única duda en el plan de Guede rumbo a Huancayo

El once blanquiazul en su últimos amistoso ante Inter Miami. (Foto: Alianza Lima)

Posibles novedades

Ya quedó demostrado que Pablo Guede tiene un once bosquejado en su cabeza luego del partido ante Colo Colo e Inter Miami. Si bien entre un partido y otro ocurrió el incidente de la denuncia por presunto abuso sexual y se separó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, los dos primeros siempre titulares en pretemporada, el resto de nombres no variaron demasiado.

Pablo Guede.

Se sabe que contará con Guillermo Viscarra en el arco y que la línea de cuatro será la misma que colocó ante Inter Miami: Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés y Cristian Carbajal. Si bien Antoni puede ser utilizado de lateral izquierdo, se necesita llenar el espacio de defensor central considerando que Gianfranco Chávez será el volante central a disposición.

En la volante los nombres no están tanto en discusión: Jesús Castillo, Gianfranco Chávez y Jairo Vélez. La gran duda llega en el tridente de ataque, ya que todavía no se tiene confirmado si arrancará Gaspar Gentile -con amplia experiencia en altura- o Alan Cantero -quien viene teniendo un gran momento en el equipo-, como acompañante estará Eryc Castillo y como ’punta’ se definirá a Federico Girotti, Paolo Guerrero o Luis Ramos este jueves en el último entrenamiento en Matute.

Esteban Pavez.

El último extranjero

Tal como se adelantó, el chileno Esteban Pavez será el último fichaje foráneo de Alianza Lima para esta temporada. El futbolista de 35 años arribó el último miércoles por la noche a la capital y este jueves por la mañana se dispondrá a ir a Matute a ultimar todos los detalles de su oficialización.

De hecho, según pudimos conocer, el exfutbolista de Colo Colo deberá ir a La Victoria para hacer oficial la firma del contrato, pasar exámenes médicos y hacer las fotos correspondientes. A la par, el primer equipo de Pablo Guede estará entrenando en la cancha y, seguramente, ese será el contexto para el primer reencuentro entre el entrenador y el jugador.

Como se sabe, Pavez fue dirigido por Guede en Colo Colo entre el 2016 y 2018, motivo que bastó para que el entrenador lo tuviera como pedido express una vez que se determinó que el puesto a ocupar tenía que ser el de un volante central que, en caso sea necesario, también haga las veces de defensor central.

Alianza Lima debutará en la Liga 1 visitando a Sport Huancayo este viernes 30 de enero.

Operativo por aire y tierra

Una de las plazas más complicadas para jugar en el torneo local es, sin duda, Huancayo. Esto debido no solo a las condiciones climatológicas y la altura, sino, sobre todo, a los accesos para llegar a la ciudad.

Es por eso que Alianza Lima tomará un vuelo alrededor de las 2:30 pm rumbo al aeropuerto de Jauja a donde llegará alrededor de las 4:00 pm. Una vez ahí, el equipo tomará un bus que le tomará aproximadamente una hora más para llegar al centro de Huancayo y quedar concentrado para el encuentro del día siguiente al mediodía.

Se conoce que para este viaje Alianza Lima ya tendrá recuperados a jugadores que en la pretemporada no estuvieron del todo disponibles: Kevin Quevedo, Pedro Aquino, D’Alessandro Montenegro o el mismo Fernando Gaibor, quien ya tuvo minutos en los dos últimos partidos.

Por tanto, Pablo Guede tendrá a su disposición a todos sus futbolistas a excepción de los que decida dejar fuera de lista viajeros por decisión técnica. Este grupo de jugadores que partirán a Huancayo todavía se conocerá este jueves durante el entrenamiento.

Por su parte, más allá de las investigaciones abiertas a Pedro Aquino y Eryc Castillo por la presunta participación en algún acto indisciplinado, tal como adelantó El Comercio en su momento, los dos futbolistas continúan siendo parte del plantel de Pablo Guede y viajarán junto a sus compañeros.

