Esteban Pavez en Lima: cómo serán sus primeras horas en Matute y la única duda en el plan de Guede rumbo a Huancayo

Escucha la noticia
Esteban Pavez en Lima: cómo serán sus primeras horas en Matute y la única duda en el plan de Guede rumbo a HuancayoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En los últimos días, en Alianza Lima se ha hablado de todo menos de fútbol y esto también implicó a sus propios jugadores y entrenador preocupados y dolidos por la situación del vestuario. Sin embargo, ya desde esta semana el mensaje de Pablo Guede ha sido bastante contundente: la concentración debe ser plena y los tres puntos ante Sport Huancayo son una obligación. Si bien es complicado abstraer a un grupo de futbolistas de lo que pasa fuera del campo de juego, el club victoriano ya tiene el operativo listo para el que será su primer gran reto y obligación para no engrandecer la crisis.