“Por algo me llamó Pablo Guede”: Esteban Pavez habló tras dejar Colo Colo por Alianza Lima | VIDEO

Esteban Pavez es el séptimo extranjero que jugará en Alianza Lima este año. Tras defender la camiseta de Colo Colo varios años, el volante chileno de 35 años se despidió este miércoles del club y será presentado en breve por el cuadro blanquiazul. Su llegada es pedido exclusivo del técnico Pablo Guede.

Antes de tomar el avión con destino al Perú, Pavez habló de todo para la prensa chilena y confesó que no quedó conforme con la manera en que salió del ‘Cacique’: “Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele”, expresó en un inicio.

"YO ME QUERÍA QUEDAR"



Esteban Pavez aseguró que su intención era mantenerse en el Cacique de cara al 2026, pero que el no ser considerado lo llevó a tomar otra decisión.



Posteriormente, el mediocampista sureño aseguró que su salida tiene que ver con el técnico Fernando Ortiz, con quien perdió la titularidad el año pasado. “Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca. [...] La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté“, mencionó.

Pavez confesó que su intención era quedarse en Colo Colo, pues es hincha de ese equipo y se sentía bastante cómodo. “Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día y yo todavía me siento importante”, sostuvo.

Por último, se refirió al llamado de Pablo Guede, a quien conoce desde su etapa en Colo Colo y con quien tiene una gran relación. “Por algo me llamó Pablo. Hace rato que me venía hablando, otros clubes también me hablaron. Yo la verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión”.