Alianza Lima volvió a salir al mercado de pases en busca del último fichaje. Según fuentes de DT, el club ‘íntimo’ encontró en Esteban Pávez el séptimo extranjero permitido por la Liga 1.
MIRAR | Conoce la historia de Fortaleza Lima, la primera academia de fútbol para ciegos y cómo logró hacer historia en el exterior
Alianza Lima y Colo Colo tienen las negociaciones bastante avanzadas y Pávez llegará a Lima en las próximas horas para estampar su firma y ponerse la ‘blanquiazul’.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La llegada del futbolista chileno a tienda ‘íntima’ no tiene nada de casual. Pablo Guede ya lo dirigió en dos etapas, primero en Colo Colo y luego en Tijuana de México.
El volante central de 35 años aportará mucha experiencia en el plantel de Alianza Lima, y llega de portar la cinta de capitán de Colo Colo.
Contenido sugerido
Contenido GEC