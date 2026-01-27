Redacción EC
volvió a salir al mercado de pases en busca del último fichaje. Según fuentes de DT, el club ‘íntimo’ encontró en Esteban Pávez el séptimo extranjero permitido por la Liga 1.

Alianza Lima y Colo Colo tienen las negociaciones bastante avanzadas y Pávez llegará a Lima en las próximas horas para estampar su firma y ponerse la ‘blanquiazul’.

La llegada del futbolista chileno a tienda ‘íntima’ no tiene nada de casual. Pablo Guede ya lo dirigió en dos etapas, primero en Colo Colo y luego en Tijuana de México.

El volante central de 35 años aportará mucha experiencia en el plantel de Alianza Lima, y llega de portar la cinta de capitán de Colo Colo.

