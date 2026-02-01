“Guede me llamó para ser campeón”: Esteban Pavez reveló por qué decidió llegar a Alianza Lima | VIDEO

Esteban Pavez, reciente fichaje de Alianza Lima, reveló las razones por las que decidió aceptar la oferta del cuadro blanquiazul y convertirse en el séptimo refuerzo extranjero para el club. El chileno ofreció sus primeras palabras como jugador íntimo.

"Fueron varios factores, el llamado de Pablo (Guede), lo conozco hace mucho, esta sería mi tercera vez estando con él, estuve en Colo Colo, en Tijuana y ahora en Alianza. Conozco su forma de trabajar, es un apasionado por el fútbol, yo también", expresó en Alianza Lima TV.

El mediocampista de 35 años se definiió como un jugador que convive con la presión. “Doy todo en la cancha, siempre trato de ser un líder positivo, me entrego al máximo en cada día, en los entrenamientos. doy lo mejor por el equipo, por el club y eso va a ser innegociable”, aseguró.

El objetivo con Alianza Lima

Por otro lado, Pavez reveló la primera conversación que tuvo con Guede. “El primer llamado del ‘profe’ fue ven a ser campeón y se lo dije a mi familia, vengo a Alianza a ser campeón. Me ha tocado ser campeón varias veces y esa es mi mentalidad, hoy estoy pensando en ser campeón y eso es lo que quiero conseguir, ser campeón con Alianza”, comentó.

El chileno afirmó que el recibimiento que le dieron en el plantel fue excepcional: “Todos me han recibido muy bien, hablé con Eryc Castillo que fue compañero mío en Tijuana, me dio la bienvenida, igual todos los muchachos, Paolo, todo espectacular. En el trascurso de los días vamos a ir conversando y me van a ir ayudando para la adaptación”.