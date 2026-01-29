Esteban Pavez. (Foto: Getty Images)

Esteban Pavez ya está listo para vestirse de blanquiazul. El volante central chileno de 35 años arribó a Lima en la madrugada de este jueves para poder pasar por exámenes médicos y ser oficializado como el séptimo y último cupo de extranjero de Alianza Lima.

En su llegada, el exfutbolista de Colo Colo brindó declaraciones a la prensa y resaltó las expectativas que tiene con su llegada a Matute. Asimismo, habló de la relación cercana que tiene con Pablo Guede, quien ya lo dirigió con anterioridad.

“Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran técnico y estoy muy motivado de llegar acá” , expresó el futbolista en tanto a su llegada al club victoriano. También destacó: “ “Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho . Me motiva mucho porque hay un gran equipo y por eso estoy acá”.

Cabe recordar que Esteban Pavez es el séptimo extranjero en Alianza Lima además de Federico Girotti, Eryc Castillo, Alan Cantero, Guillermo Viscarra, Mateo Antoni y Fernando Gaibor.