Esteban Pavez ya está listo para vestirse de blanquiazul. El volante central chileno de 35 años arribó a Lima en la madrugada de este jueves para poder pasar por exámenes médicos y ser oficializado como el séptimo y último cupo de extranjero de Alianza Lima.
En su llegada, el exfutbolista de Colo Colo brindó declaraciones a la prensa y resaltó las expectativas que tiene con su llegada a Matute. Asimismo, habló de la relación cercana que tiene con Pablo Guede, quien ya lo dirigió con anterioridad.
“Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran técnico y estoy muy motivado de llegar acá”, expresó el futbolista en tanto a su llegada al club victoriano. También destacó: ““Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho. Me motiva mucho porque hay un gran equipo y por eso estoy acá”.
Cabe recordar que Esteban Pavez es el séptimo extranjero en Alianza Lima además de Federico Girotti, Eryc Castillo, Alan Cantero, Guillermo Viscarra, Mateo Antoni y Fernando Gaibor.
