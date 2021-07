Luego de ir perdiendo antes de los cinco minutos, Alianza Lima remontó y venció (4-1) a Ayacucho FC en el Estadio Iván Elías de Villa el Salvador en el reinicio de la Liga 1. El equipo dirigido por Carlos Bustos, quien no estuvo en el banquillo tras dar positivo a coronavirus, realizó su mejor encuentro en lo que va de la temporada.

Uno de los futbolistas presente en el triunfo fue el defensor de 21 años, Renato Rojas. ‘Tato’, como se le conoce, habló de las virtudes del equipo en el encuentro, además de los detalles que se trabajaron en el receso del campeonato debido a la participación de la selección peruana en la Copa América.

“Tenemos muchas variantes en el campo con jugadores que tienen buen pie y también la alternativa de Hernán Barcos, quien sabemos que cubrirá bien el balón y se recoge a recibir porque Aldair está más como centrodelantero”, indicó en entrevista a Exitosa Deportes.

Aunque el equipo se armó pensando en luchar la Liga 2, con la llegada de los refuerzos, el panorama cambió y Fabio reconoció que sienten que pueden luchar por el título: “Sentimos que podemos pelear por el campeonato, creo que Alianza Lima es un club grande y siempre aspira al título porque la hinchada te lo pide. Estamos convencidos que realizando esfuerzo dentro y fuera del campo, dios quiera que se nos quiera presentar eso a fin de año”.

Reanto se formó en Alianza Lima y contó cómo se dio su arribo al club: “Llegué a Alianza Lima a los 11 once años. Hubo pruebas masivas y en ese tiempo fui acompañado de mi madre, quien siempre me llevaba a los entrenamientos. Luego que me aceptaron, pasó un mes para poder firmar”.

El próximo encuentro de Alianza Lima será ante Alianza Universidad el sábado 24 de julio desde las 3:30 de la tarde (hora peruana). El equipo podría tener variantes, algo que ha sido constante en la temporada.