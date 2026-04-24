Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

Viaje relámpago

La noche del último sábado por la noche, mientras Alianza Lima goleaba por 8-0 a Cusco FC en una noche inolvidable, Federico Girotti observaba desde la tribuna. Quizá el delantero se lamentaba haberse luxado el hombro en el partido anterior ante ADT en Tarma, ya que le hubiera venido bien estar presente en la lluvia de goles en Matute.

Ese día, junto a su inseparable mate, Girotti acompañó a sus compañeros en la cancha durante el calentamiento y también en el post partido. Horas más tardes, su vuelo despegaría rumbo a Buenos Aires.

Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

El delantero de 26 años estuvo en su país por todo el domingo y lunes. Además de ir a ver el encuentro entre San Lorenzo y Vélez del último lunes, su viaje se centró en ver a sus familiares. Asimismo, cabe recordar que el delantero acaba de ser padre hace aproximadamente un mes y ese fue el motivo central de su breve visita.

Por tanto, y con el permiso correspondiente al comando técnico y el club, el delantero optó por utilizar sus cortos días libres (dos) para viajar a la capital argentina. Ya el último martes se encontraba entrenando junto al equipo en la mañana.

Federico Girotti volvió a la lista de convocados de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Posible salida?

Desde El Comercio pudimos conocer que el área deportiva de Alianza Lima no contempla la salida de Federico Girotti. De momento, esperan que el delantero argentino pueda recuperarse de su luxación de hombro para que pueda estar disponible en la penúltimo o última fecha del Torneo Apertura, según el plazo médico establecido.

La planificación deportiva de la delantera de Alianza Lima cuenta con los cuatro delanteros con los que hoy cuenta: Paolo Guerrero, Federico Girotti, Luis Ramos y Geray Motta. No se tiene pensada ninguna salida ni refuerzo en dicha posición de cara a lo que resta de la temporada.

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