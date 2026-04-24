Por Fernanda Huapaya

En los últimos días, el nombre de Federico Girotti volvió a estar en noticieros argentinos. Según algunos medios, el delantero de Alianza Lima se habría reunido con dirigentes de San Lorenzo, club al que perteneció en el 2023, y esto se tradujo en un posible interés por su regreso. Sin embargo, desde El Comercio pudimos conocer que su posible salida del equipo de La Victoria no está contemplada. ¿Para qué viajó a Buenos Aires?

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