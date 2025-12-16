Girotti, Guerrero y Ramos: ¿En qué consiste el ambicioso plan de Alianza Lima con estos tres delanteros?

Paolo Guerrero marcó 17 goles con Alianza Lima en la Liga1 (@gec)

Los recién llegados

Tal como adelantó El Comercio el último jueves, Luis Ramos ya es jugador de Alianza Lima con una negociación importante de por medio: la adquisición del 80% de su pase. El otro 20% aún le pertenecerá a Cusco FC. De esta forma, el proyecto con el delantero nacional es a largo plazo y por eso se le hizo un contrato de tres temporadas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Como se recuerda, Luis Ramos partió el año pasado a América de Cali luego de una buena temporada con Cusco FC; sin embargo, no tuvo mucho rodaje más allá de que sí llegó a anotar un total de 13 goles: 1 en Copa Colombia, 6 en Liga Dimayor II, 2 en Copa Sudamericana, 1 en Fase Final y 3 en Liga Dimayor I.

Luis Ramos, que además es convocado a la selección nacional desde el año pasado, tendrá que alternar la titularidad con Federico Girotti y Paolo Guerrero considerando que el entrenador Pablo Guede suele jugar con el esquema 4-3-3 o 4-2-3-1; es decir, con solo un delantero.

(Foto: Agencias)

Por el lado de Girotti, se conoce que el delantero argentino de 26 años no viene pasando por su mejor momento en tanto a racha goleadora. En el 2025 ha anotado un total de 6 goles en Talleres de Córdoba y, debido a su falta de regularidad, Carlos Tévez, actual entrenador de la ‘T’, ya le dio a conocer que no lo tiene en sus planes para la próxima temporada.

Debido a eso, Girotti está obligado a buscar una salida a otro club y Alianza Lima le propone no solo obtenerlo bajo la modalidad de préstamo, sino que quiere hacer un esfuerzo mayor para adquirir el 50% del pase del jugador formado en las inferiores de River Plate.

En caso de que se concrete, Alianza Lima tendría parte importante de las fichas tanto de Federico Girotti como de Luis Ramos para futuras ventas. Asimismo, por el lado de Paolo Guerrero se conoce que renovó un año más con el club ‘victoriano’ y que esa será su temporada de retiro.

Federico Girotti. (Foto: Talleres)

En tanto a características, se busca que puedan complementarse en caso puedan jugar juntos en alguna oportunidad. De esta forma, se sabe que Luis Ramos es más del perfil de Paolo Guerrero en tanto a que es un ‘9′ más estacional; sin embargo, Federico Girotti es más movedizo y juega por las espacios dentro del área.

Con la llegada de estos tres delanteros, Alianza Lima tendría la opción de buscar a otro atacante peruano pero ya no utilizará el cupo en otro ‘9′ extranjero. Cabe recordar que no solo se dio la salida de Hernán Barcos, sino también de Matías Succar que todavía tiene contrato por una temporada más con Alianza Lima pero que será cedido a préstamo a otro club de la Liga 1.

******