Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Girotti, Guerrero y Ramos: ¿En qué consiste el ambicioso plan de Alianza Lima con estos tres delanteros?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Tras la salida de Hernán Barcos, una de las grandes preocupaciones alrededor de Alianza Lima tiene que ver con la cuota goleadora. El ‘Pirata’, segundo artillero del equipo con 16 tantos, era una certeza de goles y ahora el cuadro ‘íntimo’ deberá apostar por nuevos nombres para que alternen con Paolo Guerrero. El club victoriano ya cerró trato con Luis Ramos y está próximo a hacerlo con el argentino Federico Girotti. Ese será el tridente en los que Alianza Lima confiará los goles para el próximo año.